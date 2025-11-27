Cada cuántos días hay que regar el potus en primavera y verano para que la planta tenga un follaje abundante

planta de potus Cómo regar una planta de potus en primavera y verano.

En este sentido, será vital realizar un riego abundante, pero evitando encharcar. La tarea de jardinería consistirá en mojar hasta que el agua salga por los agujeros de la maceta, garantizando que las raíces más profundas también se hidraten. Además, se sugiere hacerlo con agua a temperatura ambiente.

En todo momento, tendremos que evitar mojas las hojas. Es decir, el riego tiene que dirigirse directamente al sustrato. Caso contrario, las hojas se mancharán y promoveremos la aparición de hongos y bacterias que causarán enfermedades en la planta.

potus Gracias a estos consejos de jardinería, el potus se mantendrá con un follaje frondoso.

Por último, es fundamental verificar el drenaje de la maceta. Al no tolerar el exceso de agua, las raíces se pudrirán si no quitamos las obstrucciones de los agujeros del recipiente. Esta tarea de jardinería la podremos hacer con un palillo, pasándolo por la circunferencia de las pequeñas aberturas de la maceta.