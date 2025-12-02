Un joven atropelló y arrastró varios kilómetros a su ex pareja: le amputaron las piernas y está en coma.

Brasil joven atacada

Taynara fue trasladada de inmediato al Hospital Municipal Vereador José Storopoli, en Vila María, en estado crítico por múltiples fracturas y heridas extensas en las piernas. Allí, los médicos analizaron las heridas y practicaron una operación de urgencia. Durante la intervención decidieron amputarle ambas extremidades inferiores. La joven permanece en estado de coma, internada en la Unidad de Cuidados Intensivos y su familia aguarda novedades sobre su evolución.

Mientras, los testigos interrogados por la policía local, aportaron detalles del ataque. Un empleado del bar aseguró haber visto a Douglas accionar el freno de mano durante el recorrido, lo que habría incrementado la fricción del vehículo sobre el cuerpo de la joven. Taynara es madre de dos niños, de 12 y 7 años, y sus allegados que permanecen en el hospital mostraron una enorme indignación por lo ocurrido.

Douglas Alves de Silva se mantuvo prófugo tras el violento episodio y las autoridades lograron localizarlo en la noche del domingo último en el norte de la ciudad. Al advertir la presencia policial, el hombre efectuó disparos con un arma contra los agentes, pero estos respondieron y el sospechoso recibió un impacto en el brazo.

El joven fue detenido y asistido en el Hospital Municipal Vila Alpina por la herida de bala, y luego trasladado al 13° Distrito Policial, en Casa Verde, detenido en la donde será imputado por la Justicia por intento de femicidio.

Brasil joven detenido

El violento suceso reavivó el debate sobre la violencia de género y las imágenes de la joven mujer atropellada generaron conmoción en las redes sociales, mientras que distintas organizaciones locales reclamaron medidas y acompañamiento para la familia.

Las autoridades judiciales continúan la investigación que se encuentra en pleno desarrollo y preparan la carpeta para la audiencia de imputación a Alves da Silva, mientras se espera que la Fiscalía determine los próximos pasos legales.