Crimen de Agostina Vega: así especulan los investigadores que fueron trasladados los restos al descampado

Agostina Vega y un crimen que conmociona

De acuerdo con la hipótesis del crimen que maneja la fiscalía a cargo de Raúl Garzón, el sospechoso trasladó los restos desmembrados de Agostina Vega a bordo de un Ford Ka de color negro, un vehículo que, según trascendió, le había pedido prestado a su amante.

El seguimiento del trayecto de este auto a través de las cámaras de seguridad fue la pieza fundamental que permitió a las pesquisas orientar los rastrillajes y dar con la zona del hallazgo.

El detalle más escalofriante de la reconstrucción radica en la mecánica del traslado. Los investigadores sostienen que Barrelier habría distribuido los restos en tres recipientes dentro del habitáculo del vehículo: colocó dos conservadoras pequeñas en el asiento trasero y ubicó un tercer bulto blanco, de mayor volumen y peso, en el asiento del acompañante.

Con este "mapa de ruta" trazado por el monitoreo de las cámaras, el lunes los equipos de búsqueda llegaron a un predio cercano a una zona de chancherías. Allí, y gracias a la vital intervención de perros adiestrados de la policía, localizaron restos humanos semienterrados cerca de una acequia, a unos 200 metros del primer punto de inspección.

En la trágica escena, el padre de la menor, Gabriel Vega, reconoció pulseritas, anillos y una marca de nacimiento correspondientes a su hija.

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El escenario del crimen de Agostina Vega

Las pruebas ubican el momento del homicidio entre la noche del sábado -cuando Agostina Vega fue vista por última vez- y la madrugada del domingo. Para los investigadores, Barrelier actuó solo y el asesinato se perpetró en su domicilio, una vivienda tipo "casa chorizo" en el barrio Cofico.

El sujeto había transformado un antiguo garaje de esa propiedad en un "búnker" privado, donde recibía a amigos. Las cámaras registraron a la adolescente llegando a esa dirección en un remís.

Mientras la Justicia de Córdoba intenta dilucidar el móvil del crimen -con el foco puesto en la vulnerabilidad por consumo problemático y en la persistente manipulación que el mayor de edad ejercía sobre la niña-, la situación del detenido sumó un nuevo capítulo.

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Barrelier, quien ya contaba con antecedentes penales por robo, hurto y privación ilegítima de la libertad, intentó quitarse la vida en la cárcel de Bouwer. Tras el episodio, debió ser sedado y trasladado a un hospital, donde permanece bajo estricta observación.

Por estas horas, además de aguardar los resultados oficiales de ADN, los peritos informáticos analizan la actividad en los dispositivos móviles. Se sospecha que el femicida pudo haber manipulado las redes sociales de Agostina Vega después del crimen en un intento desesperado por desorientar a la familia y a los investigadores, simulando que la joven seguía con vida.