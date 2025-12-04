En un trágico episodio, una joven de 20 años murió este jueves por la caída de un andamio de una obra en construcción y el pesado elemento impactó de lleno sobre la cabeza de la víctima que pasaba por el lugar.
Tragedia en una obra en construcción: una joven de 20 años murió aplastada por un andamio
El lamentable accidente ocurrió en la tarde este este jueves en una obra en construcción situada en la avenida Chivilcoy al 3600, en el barrio porteño de Devoto. Un llamado al teléfono de emergencias 911 alertó sobre el incidente, en el que se indicaba que una mujer joven se encontraba desvanecida a causa de la caída de ese pesado elemento.
En el operativo de emergencia, se determinó que la víctima, una joven de 20 años que pasaba por el lugar, recibió el impacto de la estructura de la obra en construcción y se constató la situación. Además se procedió a la identificación de la mujer, además de constatarse la edad y el deceso a causa del violento incidente.
Un equipo médico del SAME trabajó en el lugar y confirmó el fallecimiento de la joven, mientas que Policía Científica montó una carpa para realizar lals pericias. El caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33 que labró las actuaciones bajo el cargo de "homicidio culposo".
El arquitecto encargado de la obra en construcción es un hombre de 79 años, quien fue notificado de su situación y quedó imputado en el expediente que se tramita, mientras que el cuerpo de la joven fue derivado a la morgue para la realización de la autopsia que determinará las causas de su muerte.