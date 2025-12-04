Tragedia en una obra en construcción: una joven de 20 años murió aplastada por un andamio.

El lamentable accidente ocurrió en la tarde este este jueves en una obra en construcción situada en la avenida Chivilcoy al 3600, en el barrio porteño de Devoto. Un llamado al teléfono de emergencias 911 alertó sobre el incidente, en el que se indicaba que una mujer joven se encontraba desvanecida a causa de la caída de ese pesado elemento.

En el operativo de emergencia, se determinó que la víctima, una joven de 20 años que pasaba por el lugar, recibió el impacto de la estructura de la obra en construcción y se constató la situación. Además se procedió a la identificación de la mujer, además de constatarse la edad y el deceso a causa del violento incidente.