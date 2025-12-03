Un operario cayó al hueco del ascensor en una obra en construcción y se conocieron las causas de su muerte.

De acuerdo a lo informado al medio local 0223, la víctima de 37 años sufrió "politraumatismos, compatibles con la caída de altura", que derivaron en un "shock hipovolémico". A partir de estos resultados, la teoría de un enfrentamiento previo quedaría descartada por los investigadores.

Rescatar el cuerpo del operario nuerto no fue tarea fácil, por lo que fue necesaria la intervención de una dotación del cuartel central de Bomberos y personal de la Dirección de Riesgos Especiales, debido a que la víctima había quedado en el pozo del ascensor a una altura de medio metro, por lo que los rescatistas emplearon una camilla rígida.

Foto gentileza 0223.com.ar

En el lugar de la tragedia trabajó además personal médico del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same), peritos de Policía Científica y de la Secretaría de Obras Privadas del Municipio, que procedieron a la clausura momentánea de la obra.

En tanto, el fiscal Germán Vera Tapia, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11, dispuso notificar a los dos arquitectos a cargo de la obra en construcción, de 33 y 35 años, en la causa por el delito de "homicidio culposo".