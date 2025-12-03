Un operario cayó al hueco del ascensor en una obra en construcción y se conocieron las causas de su muerte
Tras la muerte de un operario que cayó al hueco del ascensor desde el cuarto piso de un edificio en construcción, se conocieron las causas de su fallecimiento a través de la autopsia
El lamentable episodio ocurrió en la tarde del martes. El operario Leandro Ezequiel Vega, de 37 años, cayó por el hueco de un ascensor desde el cuarto piso de un edificio en construcción en la zona de Chauvín y murió de forma instánstanea.
El trágico hecho tuvo lugar en la tarde de este martes en una obra ubicada en Hipólito Yrigoyen al 4400, en el barrio San José, en la zona de Chauvín, Ciudad de Mar del Plata, cuando el operario identificado como Leandro Ezequiel Vega realizaba tareas en la obra en construcción y por razones que se tratan de establecer cayó al vacío por el hueco del ascensor desde el cuarto piso del edificio.
De acuerdo a lo informado al medio local 0223, la víctima de 37 años sufrió "politraumatismos, compatibles con la caída de altura", que derivaron en un "shock hipovolémico". A partir de estos resultados, la teoría de un enfrentamiento previo quedaría descartada por los investigadores.
Rescatar el cuerpo del operario nuerto no fue tarea fácil, por lo que fue necesaria la intervención de una dotación del cuartel central de Bomberos y personal de la Dirección de Riesgos Especiales, debido a que la víctima había quedado en el pozo del ascensor a una altura de medio metro, por lo que los rescatistas emplearon una camilla rígida.
En el lugar de la tragedia trabajó además personal médico del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same), peritos de Policía Científica y de la Secretaría de Obras Privadas del Municipio, que procedieron a la clausura momentánea de la obra.
En tanto, el fiscal Germán Vera Tapia, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11, dispuso notificar a los dos arquitectos a cargo de la obra en construcción, de 33 y 35 años, en la causa por el delito de "homicidio culposo".