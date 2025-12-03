Un sospechoso fue detenido este miércoles por la mañana en el barrio La Favorita, en Capital, con relación al ataque a Esteban Elías Uriel González Vega, alias " Lumpa", quien resultó herido de un disparo en el cráneo en horas de la madrugada. La víctima se encuentra internada en grave estado en el Hospital Central.
Detuvieron en La Favorita a un joven sospechado de dispararle a otro en el cráneo
Un sospechoso fue detenido en La Favorita por el disparo que hirió gravemente a Esteban "Lumpa" González Vega en la madrugada. Un drama barrial
El hecho ocurrió en la intersección de calles Pablo Neruda y Aliar. Tras el suceso, personal de Homicidios trabajó en el lugar. Un familiar de "Lumpa" declaró ser testigo presencial del ataque y reconoció a dos de los cinco sujetos que participaron en la agresión.
Allanamientos y detención por el ataque al "Lumpa"
Con la información aportada, se logró identificar a dos de los agresores. La investigación llevó a dos domicilios en La Favorita, específicamente en el Barrio Nueva Esperanza y en el Barrio Andino, donde residía la novia de uno de los sospechosos.
Uno de los allanamientos, realizado en el Barrio Nueva Esperanza, arrojó resultado positivo con la detención de Pablo Guillermo David Chavarría Falcón, de 19 años de edad, uno de los sospechosos identificados. Por directivas del Fiscal interviniente, el detenido fue trasladado al Cuerpo Médico Forense para realizar el MEB y luego alojarlo en Estrada.
El ataque al "Lumpa" en La Favorita
De acuerdo con las primeras informaciones, el "Lumpa" salió durante la madrugada a comprar a un mercadito cercano que está abierto las 24 horas. A los pocos metros, fue sorprendido por cinco sujetos que le dispararon. Quedó tendido en el asfalto, muy malherido, hasta que lo llevaron al hospital.
Se sabe que a pesar de su juventud el chico tiene cierto historial delictivo, y había protagonizado distintos hechos vinculados a robos y uso de armas. Ahora su vida está muy comprometida y el pronóstico es reservado.