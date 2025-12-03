Detuvieron en La Favorita a un joven sospechado de dispararle a otro en el cráneo

Uno de los allanamientos, realizado en el Barrio Nueva Esperanza, arrojó resultado positivo con la detención de Pablo Guillermo David Chavarría Falcón, de 19 años de edad, uno de los sospechosos identificados. Por directivas del Fiscal interviniente, el detenido fue trasladado al Cuerpo Médico Forense para realizar el MEB y luego alojarlo en Estrada.

movil policia de mendoza La Favorita. En esa zona del Gran Mendoza sonaron disparos durante la madrugada. Imagen ilustrativa. Foto: ilustrativa

El ataque al "Lumpa" en La Favorita

De acuerdo con las primeras informaciones, el "Lumpa" salió durante la madrugada a comprar a un mercadito cercano que está abierto las 24 horas. A los pocos metros, fue sorprendido por cinco sujetos que le dispararon. Quedó tendido en el asfalto, muy malherido, hasta que lo llevaron al hospital.

Se sabe que a pesar de su juventud el chico tiene cierto historial delictivo, y había protagonizado distintos hechos vinculados a robos y uso de armas. Ahora su vida está muy comprometida y el pronóstico es reservado.