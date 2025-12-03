Tres mujeres escondían 65 kilos de marihuana en mochilas de niños en un tour de compras a Salta

droga incautada norte tour de compra gendarmeria

Luego de localizar a las dueñas de esos equipajes, tres ciudadanas mayor de edad, abrieron las multas, y dentro de mochilas infantiles traficaban 60 paquetes que contenían una sustancia verde.

Las mujeres del tour de compras llevaban 65,858 kilos de marihuana

En presencia de testigos, los efectivos realizaron el narcotest que confirmó que se trataba de 65,858 kilos de marihuana.

Intervinieron en el hecho, el Juzgado Federal N° 1 y la Fiscalía Federal de Catamarca, que determinaron el decomiso de la totalidad de la droga y demás elementos de interés para la causa. Mientras que, las involucradas quedaron detenidas en infracción a la Ley 23.737, ley argentina de 1989 que establece y reprime los delitos relacionados con el tráfico y la tenencia de estupefacientes.