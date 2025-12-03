Como la semana pasada en la Operación Peluche Blanco, 3 mujeres quedaron detenidas cuando intentaban ocultar 65 kilos de marihuana entre mochilas infantiles. Las ahora imputadas por narcotráfico estaban en un tour de compras que viajaba desde Salta hacia Mendoza.
Tres mujeres escondían 65 kilos de marihuana en mochilas de niños en un tour de compras a Salta
Las imputadas por narcotráfico fueron descubiertas en un control de Ruta Nacional 38. La droga emanaba un fuerte olor que alertó a los uniformados en la bodega
El operativo que permitió aprehenderlas ocurrió sobre la Ruta Nacional 38, en San Fernando del Valle de Catamarca.
Con el vehículo detenido, los uniformados inspeccionaron la bodega del colectivo, donde hallaron 3 bultos de grandes dimensiones que emanaba un fuerte olor a marihuana.
Luego de localizar a las dueñas de esos equipajes, tres ciudadanas mayor de edad, abrieron las multas, y dentro de mochilas infantiles traficaban 60 paquetes que contenían una sustancia verde.
Las mujeres del tour de compras llevaban 65,858 kilos de marihuana
En presencia de testigos, los efectivos realizaron el narcotest que confirmó que se trataba de 65,858 kilos de marihuana.
Intervinieron en el hecho, el Juzgado Federal N° 1 y la Fiscalía Federal de Catamarca, que determinaron el decomiso de la totalidad de la droga y demás elementos de interés para la causa. Mientras que, las involucradas quedaron detenidas en infracción a la Ley 23.737, ley argentina de 1989 que establece y reprime los delitos relacionados con el tráfico y la tenencia de estupefacientes.