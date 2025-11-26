Operación Peluche Blanco: una mujer llevaba 3 kilos de cocaína en el interior de varios peluches

Durante la inspección, los funcionarios, acompañados por el can de la Fuerza llamado Fedra, controlaron la mercadería en presencia de testigos. Al aproximarse a dos bolsas pertenecientes a una pasajera de nacionalidad boliviana, la perra alertó a los gendarmes sobre la posible presencia de estupefacientes.

peluche3 Cocaína. Gendarmería Nacional detuvo a una mujer que llevaba 3 kilos de cocaína en el interior de varios peluches.

Ante la sospecha, los uniformados procedieron a una revisión minuciosa de los bultos. En primera instancia advirtieron que los peluches contenían un peso inusual; luego constataron que cada peluche presentaba un cierre en la costura que, al abrirse, ocultaba una manta en su interior.

Los análisis de narcotest confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 2 kilos 850 gramos. La droga estaba cuidadosamente distribuida en el interior de los peluches, debajo de una manta colocada como camuflaje.

El Juzgado Federal N°1 de Tucumán intervino de inmediato y ordenó la detención de la mujer, así como el secuestro de los elementos vinculados al hecho. Gendarmería Nacional continúa con las actuaciones de rigor y no se descartan nuevas detenciones.

Este tipo de operativos ha detectado en los últimos años métodos cada vez más sofisticados de transporte de droga, utilizando objetos infantiles como parte del engaño.

Fuente: ellitoral.com