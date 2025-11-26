Una de las sobrevivientes del accidente en Chile está fuera de peligro pero su prima sigue grave

accidente chile san felipe 3 Las primas de 10 y 11 años que sobrevivieron al accidente en Chile, iban en la parte de atrás del Fiat Cronos.

Mientras tanto, los especialistas señalaron que la otra víctima sigue en cuidados intensivos pediátricos donde "se encuentra estable dentro de su condición de gravedad".

Desde el martes las niñas están acompañadas por sus padres, quienes viajaron de inmediato hacia el vecino país al enterarse del trágico accidente.

Carabineros determinó cómo fue el accidente

El choque frontal ocurrió a las 6.30 del martes en el kilómetro 24 de la Ruta 60 CH, en la localidad de San Felipe, por donde un Fiat Cronos viajaba la familia mendocina hacia el este para regresar a Mendoza.

En sentido contrario lo hacía una Suv que era conducida por un brasileño de 50 años, quien residía hacía años en Chile.

Personal de Carabineros que hizo los peritajes en el lugar determinó que el conductor de la Suv, identificado como Silas Cruz de Oliveira, se corrió de carril a pesar de la doble línea amarilla, lo que provocó el accidente.

accidente chile san felipe 2 El accidente fue frontal y los Carabineros creen que el conductor chileno fue quien se cruzó de carril. Foto: X

Detallaron que el lugar donde ocurrió el accidente era una recta de aproximadamente 300 metros, por lo tanto no había ninguna maniobra que realizar.

Sobre esto tienen varias hipótesis, pero la que más pesa sobre los investigadores es que el hombre de 50 años, quien trabajaba en un hospital de San Felipe, se habría quedado dormido y por eso se salió de su trayectoria. Lo que refuerza esto es que en la calzada no encontraron marcas de frenado.

Como consecuencia, Silas Cruz de Oliveira, y los mendocinos Venturin y su pareja Torres murieron en el momento, mientras que sus dos nietas quedaron muy malheridas y fueron internadas.

accidente chile san felipe posteo Elsa Mónica Torres y Víctor Venturin Elsa Mónica Torres y Víctor Venturin murieron en el accidente frontal ocurrido en San Felipe, en Chile.

Otro dato que surgió de los peritajes en el lugar del trágico accidente es que los ocupantes de ambos vehículos llevaban el cinturón de seguridad colocado, y no se determinó que alguno de ellos haya ido a una velocidad imprudente.