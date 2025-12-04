Detuvieron al dueño de Ok Eventos, acusado de múltiples estafas en fiestas de egresados y casamientos

Según fuentes policiales, el hombre quiso escapar y resistirse a los uniformados sin éxito. En el lugar encontraron un arma de fuego, 2 autos, documentación y el celular del sospechoso.

Los allanamientos en Mendoza por la causa Ok Eventos

Durante este jueves hubo dos allanamientos en Mendoza: uno en una oficina totalmente vaciada ubicada en calle Mitre 521, en la oficina 4 del subsuelo, de Ciudad con resultado negativo.

En tanto, en Guaymallén, en calle Río Barranco 5752, Guaymallén, el resultado fue exitoso.

Allí, los efectivos policiales se encontraron con una vivienda con extremas medidas de seguridad para su ingreso y además no había nadie. Al hacer uso de la fuerza pública, autorizada judicialmente, los efectivos ingresaron y descubrieron que en ese lugar funcionaba una especie de cocina/banquete.

Habían Frizzer, heladeras, hornos pizzeros, cocinas, balanzas, cortadoras de fiambre, además de eso distintos elementos que se utilizan para montar un evento tales como luces, parlantes, manteles, adornos y cubre sillas.

Previo a que entren al lugar los policías, los vecinos refirieron que solían oler un olor fuerte como a comida en mal estado. Esta situación fue corroborado por los propios efectivos, quienes una vez dentro de la casa vieron comida en proceso de elaboración desparramacada en mesas deterioridas y otras en el interior de tupper de grandes dimensiones en estado de descomposición.

Además, había carne en bolsas de nylon, algunas de ellas abiertas dejadas en el piso, fiambres, mariscos, discos de empanadas y otras comidas los cuales no contaban con una cadena de frio, como así también bolsas de verduras en estado de pudrición.

Noticia en desarrollo...