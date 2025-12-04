Borracho impresionó a todos con el valor arrojado en el test de alcoholemia: chocó cuatro autos y una casa

El siniestro tuvo lugar en la noche del miércoles, cerca de las 23.25, cuando testigos del hecho llamaron al 911 y denunciaron que un auto colisionó con vehículos estacionados y con una vivienda en la calle Pedro Lozano al 3700.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, personal policial constató que se trataba del conductor borracho de una Ford Territory que colisionó con cuatro rodados que se encontraban estacionados, sin ocupantes, en un accidente que no terminó ahí.