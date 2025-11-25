El concejal libertario fue multado con casi $4 millones por conducir borracho en plena Arístides

martin antolin javier milei concejal borracho El concejal Martín Antolín pertenece al Partido Libertario. En la imagen, junto al presidente Javier Milei, de La Libertad Avanza.

El concejal libertario, acorralado políticamente

Las últimas horas no fueron fáciles para Martín Antolín. Después de que se conociera públicamente que había sido demorado por conducir en estado de ebriedad su lujoso BMW, el Partido Libertario al que pertenece le pidió que renuncie a su banca de concejal y le inició un procedimiento interno para desafiliarlo.

El bloque de concejales de Cambia Mendoza, conformado por Romina Giordano, Romina Giraudo, Adriana Napolitano, Adrián Reche y Leonardo Yapur, se sumaron al pedido de que Antolín renuncie al cargo, al que accedió gracias a las elecciones del 2023.

"Estas acciones son gravísimas y constituyen un claro incumplimiento de las normas vigentes de tránsito. Pero más preocupante aún es la falla ética y moral de un funcionario público que debe ser ejemplo para la ciudadanía", aseguraron en un comunicado.

El caso de Martín Antolín, que dio 1,15 de alcoholemia positiva en el control policial, recordó el del concejal radical de Guaymallén Miqueas Burgoas, quien no solo manejaba alcoholizado sino también sin licencia.

Burgoas resistió en su cargo al desestimarse un proceso de remoción en su contra y a pesar del pedido del intendente Marcos Calvente para que renuncie.

A diferencia de lo que pasó con el guaymallino, al menos hasta el momento, en el Concejo Deliberante de San Rafael no se ha presentado ningún pedido formal de remoción del concejal Martín Antolín.