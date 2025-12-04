Llega a Mendoza una de las sobrevivientes del accidente en Chile en el que murieron sus abuelos

Pero la otra nena, de 11 años, permanecerá internada en el hospital chileno hasta que esté en condiciones de salud para afrontar un traslado seguro a Mendoza.

Operativo de traslado a una sobreviviente del accidente en Chile

Amparo salió de cuidados intensivos pediátricos hace unos días y los médicos le dijeron a sus padres que estaba en condiciones de ser trasladada a Mendoza, donde quedará internada en el Hospital Notti.

El traslado será en la mañana de este jueves, cuando la nena de 10 años salga en ambulancia del Hospital San Camilo, de la localidad San Felipe, hacia la aduana de Los Libertadores donde ya coordinaron para que los trámites migratorios sean rápido para seguir viaje.

Una de las sobrevivientes del accidente en Chile en que murieron sus abuelos, llega a Mendoza y seguirá internada en el Hospital Notti. Imagen ilustrativa.

Luego, en un lugar seguro, pasarán a Amparo a una ambulancia de alta complejidad del Servicio de Emergencias Coordinado, en la que seguirá viaje hasta el Hospital Notti acompañada y monitoreada todo el tiempo por una licenciada en enfermería y un médico. Sus padres estarán a pocos metros, en otro vehículo detrás de la ambulancia.

Se espera que su llegada al hospital de Guaymallén sea alrededor de las 14 de este jueves, y quedará internada hasta recuperarse del accidente ocurrido el 25 de noviembre pasado. Mientras, aguardan que su prima esté en condiciones para realizar el mismo operativo y que toda la familia esté junta en Mendoza.