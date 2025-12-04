Una de las sobrevivientes del accidente en Chile en el que murieron sus abuelos, regresó a Mendoza en un amplio operativo para quedar internada en el Hospital Notti. Se trata de Amparo, de 10 años, mientras que su prima Isabella, de 11, años seguirá el hospital de San Felipe.
Llega a Mendoza una de las sobrevivientes del accidente en Chile en el que murieron sus abuelos
Se trata de Amparo, de 10 años, quien fue víctima del accidente en Chile en el que murieron sus abuelos y otro hombre. Su prima seguirá internada en el vecino país
La tragedia ocurrió el 25 de noviembre pasado, cuando las nenas regresaban de Chile con sus abuelos, el odontólogo Víctor Venturin (65) y su esposa Elsa Mónica Torres (64), y chocaron de frente en la Ruta 60 CH con un vehículo al mando de un hombre de 50 años, quien también murió en el lugar.
Las primas quedaron internadas en el Hospital San Camilo, de San Felipe, hasta donde llegaron sus padres. Tras casi 10 días de estar allí, este jueves se concretará el traslado de una de ellas hacia Mendoza para continuar su internación en el Hospital Notti.
Pero la otra nena, de 11 años, permanecerá internada en el hospital chileno hasta que esté en condiciones de salud para afrontar un traslado seguro a Mendoza.
Operativo de traslado a una sobreviviente del accidente en Chile
Amparo salió de cuidados intensivos pediátricos hace unos días y los médicos le dijeron a sus padres que estaba en condiciones de ser trasladada a Mendoza, donde quedará internada en el Hospital Notti.
El traslado será en la mañana de este jueves, cuando la nena de 10 años salga en ambulancia del Hospital San Camilo, de la localidad San Felipe, hacia la aduana de Los Libertadores donde ya coordinaron para que los trámites migratorios sean rápido para seguir viaje.
Luego, en un lugar seguro, pasarán a Amparo a una ambulancia de alta complejidad del Servicio de Emergencias Coordinado, en la que seguirá viaje hasta el Hospital Notti acompañada y monitoreada todo el tiempo por una licenciada en enfermería y un médico. Sus padres estarán a pocos metros, en otro vehículo detrás de la ambulancia.
Se espera que su llegada al hospital de Guaymallén sea alrededor de las 14 de este jueves, y quedará internada hasta recuperarse del accidente ocurrido el 25 de noviembre pasado. Mientras, aguardan que su prima esté en condiciones para realizar el mismo operativo y que toda la familia esté junta en Mendoza.