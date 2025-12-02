Un accidente entre 3 camionetas en el Acceso Este provocó grandes demoras en el tránsito

El accidente ocurrió poco antes de las 8 de este martes en el carril central de la mano que va al oeste, es decir a la Ciudad de Mendoza, del Acceso Este, frente al predio de la Virgen, en Guaymallén.

accidente acceso este predio de la virgen 2

Allí tres camionetas chocaron en cadena y quedaron detenidas en el medio del camino, lo que provocó muchas demoras en la circulación de los conductores que tuvieron que esquivarlos.