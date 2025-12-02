Un accidente entre 3 camionetas en el Acceso Este provocó grandes demoras en el tránsito

Un accidente en cadena de 3 camionetas en el Acceso Este, en Guaymallén, provocó complicaciones en la circulación de vehículos que circulaban hacia el este. Los ocupantes de los rodados que chocaron no tuvieron heridas de gravedad.
Sin heridos graves
El accidente ocurrió poco antes de las 8 de este martes en el carril central de la mano que va al oeste, es decir a la Ciudad de Mendoza, del Acceso Este, frente al predio de la Virgen, en Guaymallén.
Allí tres camionetas chocaron en cadena y quedaron detenidas en el medio del camino, lo que provocó muchas demoras en la circulación de los conductores que tuvieron que esquivarlos.
A pesar del accidente, los ocupantes de las camionetas que chocaron sufrieron heridas leves, pero no necesitaron ser hospitalizados. Pidieron mucha precaución para quienes circulen por la zona.