Una motociclista de 31 años falleció este miércoles luego de ser atropellada el martes por un colectivo en Guaymallén. La víctima fatal fue identificada como Micaela Vanesa Arias Saiff, según informaron desde el Ministerio de Seguridad.
Murió la motociclista atropellada por un colectivo en Guaymallén: tenía 31 años
Micaela Vanesa Arias Saiff fue embestida el martes al mediodía en la intersección de Arroyo y Serra. Sufrió fractura expuesta y agonizó 19 horas en el Central
El accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 12 en la intersección de calles Manuel Arroyo y Luis Serra. El micro circulaba en sentido este por calle Luis Serra y la mujer hacia el sur por Manuel Arroyo. Es al llegar a la intersección cuando se produjo el siniestro.
Producto del impacto, Arias Saiff sufrió la fractura expuesta de su pierna derecha y politraumatismos en distintas partes del cuerpo por lo que fue derivada al Hospital Central de urgencia.
El conductor del colectivo, un chofer de 40 años, dio negativo en el dosaje de alcohol realizado por la Policía. Mientras que el resto de las pericias para clarificar cómo fue el accidente quedaron bajo las órdenes de la Oficina Fiscal de Guaymallén.
Este miércoles a las 7 de la mañana el Hospital Central comunicó que Micaela falleció.