Murió la motociclista atropellada por un colectivo en Guaymallén: tenía 31 años

El accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 12 en la intersección de calles Manuel Arroyo y Luis Serra. El micro circulaba en sentido este por calle Luis Serra y la mujer hacia el sur por Manuel Arroyo. Es al llegar a la intersección cuando se produjo el siniestro.

Producto del impacto, Arias Saiff sufrió la fractura expuesta de su pierna derecha y politraumatismos en distintas partes del cuerpo por lo que fue derivada al Hospital Central de urgencia.