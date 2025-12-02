Inicio Policiales Accidentes en Mendoza
Inseguridad vial

Un motociclista murió en Lavalle en un accidente en solitario

Un hombre de 55 años perdió el control de la moto que conducía y cayó a la banquina. Murió en el acto


En la Ruta 28 de Lavalle fue el accidente en el que murió un motociclista.

Foto: Google maps

Un nuevo accidente de tránsito se cobró una vida en Mendoza este martes. En este caso fue en el departamento de Lavalle.

Minutos antes de las 16, en la Ruta Provincial 28 de Lavalle en una contracurva cerca de la bodega Donati hacia el Este ocurrió la tragedia,

El conductor de una moto marca Brava de 110 centímetros cúbicos, que no tenía chapa identificatoria, iba por la ruta mencionada, de este a oeste y al llegar a la contracurva citada perdió el dominio del rodado.

El motociclista luego identificado como Sergio Villca, de 55 años, cayó a la banquina de forma violenta sin que se sepan por ahora los motivos del accidente fatal.

Tras una llamada al 911 concurrieron al lugar policías y una ambulancia del SEC (Servicio de Emergencia Coordinado) y el médico a cargo sólo pudo constatar el fallecimiento en el lugat, del conductor de la moto.

