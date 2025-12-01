Tragedia en el Parque San Martín: el abogado querellante afirma que "no fue un accidente"

Explicó que si bien pasar un semáforo en rojo es un agravante, la escala penal por homicidio culposo se agrava aún más al considerar las lesiones sufridas por el otro menor, elevando la pena máxima a 10 años de prisión.

En cuanto a la conducta de la imputada, Dantiacq aseguró que la mujer, quien se encuentra con prisión domiciliaria, no ha intentado comunicarse con las familias ni ha ofrecido disculpas o ayuda. Es más: dijo que la única preocupación expresada, a través de su abogado, fue solicitar la devolución del vehículo secuestrado, comprometiéndose a no repararlo debido a la pericia mecánica pendiente.

accidente-vial-parque-general-san martín- editadaaaa

El abogado querellante también se refirió al lugar del hecho, señalando que la calle Boulogne Sur Mer, arteria del Parque General San Martín, no cuenta con onda verde. Los semáforos se cortan deliberadamente para regular el alto caudal de personas que transitan hacia el parque.

"Nosotros tenemos la teoría de que no es que la señora no vio el semáforo, porque vive a pocas cuadras y ese recorrido lo hace habitualmente, y porque tenemos testigos que la ubican frenada en un semáforo anterior, el de calle Sobremonte. Ella conocía la zona. No creo que no haya visto el semáforo", analizó.

despedida fausto morcos santuario lugar accidente 3 En el lugar del hecho, quienes conocían a Fausto dejaron algunos recuerdos.

El rol de los testigos en el caso del accidente en el Parque San Martín

La familia de Fausto continúa solicitando la colaboración de la comunidad para aportar más testimonios.

"Hay una persona que sale del Mendoza Tenis Club, donde se realizaba un campeonato nacional -contó Dantiacq-. Esta persona (...) vio cruzando a los chicos y se detuvo para darles el paso. En ese momento vio pasar el auto de la señora a alta velocidad".

Ese y otros testigos podrían sumarse al expediente. Por lo demás, se esperan los resultados de la pericia mecánica del automóvil para verificar la velocidad del impacto. Además, se están pidiendo cámaras de seguridad que muestren el semáforo en el momento exacto de la colisión. Hasta el momento, la acusada no ha declarado.