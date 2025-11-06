Pasaron a sala común al chico que sobrevivió al accidente del Parque General San Martín

Una chica de 15 años fue apuñalada en una pelea y quedó internada en el Hospital Notti La víctima del accidente en la Quinta Sección pasó a sala común del Hospital Notti.

El accidente en la Quinta Sección

El trágico accidente ocurrió en horas del mediodía del sábado pasado en las inmediaciones del parque San Martín. Según la primera reconstrucción del hecho, dos jóvenes de 13 años se encontraban cruzando la calle Boulogne Sur Mer, a la altura del cruce con Clark. Lo hacían por la senda peatonal y en dirección al oeste, aprovechando que el semáforo estaba en rojo y les daba el paso.

Por motivos que hasta ahora no están claros, fueron impactados por un auto VW Up color blanco que prácticamente no frenó. La violencia del accidente fue tal que Fausto Morcos, jugador de futsal y estudiante del CUC, perdió la vida en el lugar del hecho por graves lesiones que sufrió en su cabeza.

El fiscal de Tránsito, Fernando Giunta, imputó a la conductora María Amelia Albina (82) por homicidio culposo agravado por cruzar un semáforo en rojo y lesiones graves culposas. De esta forma, arriesga una potencial condena de entre 3 y 6 años de prisión. La mujer quedó arrestada con prisión domiciliaria.