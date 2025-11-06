Una buena noticia dentro de la tragedia que generó el accidente vial donde dos adolescentes fueron atropellados por una mujer mayor en las inmediaciones del Parque General San Martín. El joven que sobrevivió al impacto del vehículo mejoró su estado de salud y logró salir de la terapia intensiva donde se encontraba internado desde el sábado pasado.
Pasaron a sala común al chico que sobrevivió al accidente del Parque General San Martín
El joven sobreviviente del accidente del sábado pasado mejoró y logró salir de la terapia intensiva del Hospital Notti
Según confirmaron fuentes del Hospital Pediátrico Humberto Notti, en las últimas horas el joven de 13 años despertó del coma en que se encontraban desde el momento del accidente. No sólo eso, sino que su estado de salud evolucionó favorablemente, se encuentra estabilizado y fue trasladado a una sala común.
Además de ser una buena noticia por su estado de salud, en los próximos días el adolescente podría declarar en la causa penal y brindar más precisión sobre cómo fue la mecánica del accidente donde terminó atropellado junto a su amigo, Fausto Morcos (13), quien perdió la vida.
El accidente en la Quinta Sección
El trágico accidente ocurrió en horas del mediodía del sábado pasado en las inmediaciones del parque San Martín. Según la primera reconstrucción del hecho, dos jóvenes de 13 años se encontraban cruzando la calle Boulogne Sur Mer, a la altura del cruce con Clark. Lo hacían por la senda peatonal y en dirección al oeste, aprovechando que el semáforo estaba en rojo y les daba el paso.
Por motivos que hasta ahora no están claros, fueron impactados por un auto VW Up color blanco que prácticamente no frenó. La violencia del accidente fue tal que Fausto Morcos, jugador de futsal y estudiante del CUC, perdió la vida en el lugar del hecho por graves lesiones que sufrió en su cabeza.
El fiscal de Tránsito, Fernando Giunta, imputó a la conductora María Amelia Albina (82) por homicidio culposo agravado por cruzar un semáforo en rojo y lesiones graves culposas. De esta forma, arriesga una potencial condena de entre 3 y 6 años de prisión. La mujer quedó arrestada con prisión domiciliaria.