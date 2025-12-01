La ruta de los 90 kilos de cocaína: los vínculos con Bolivia, los tours de compras y la distribución en Mendoza

allanamiento narcotrafico cocaina la primavera guaymallén 7 El secuestro de la cocaína en la casa de los "chacareros". Foto: Ministerio de Seguridad

La ruta de la cocaína

El trabajo de hormiga de los investigadores detectó un modus operandi. La familia radicada en Mendoza hacía contactos en Bolivia, donde tienen familiares, quienes eran los proveedores de la cocaína. Con el trato apalabrado, viajaban en vehículos particulares hacia Orán, en la provincia de Salta, con importantes sumas de dinero en efectivo para realizar el pago de la droga -de hecho, en uno de los allanamientos se encontraron 80.000 dólares-.

El estupefaciente ingresaba al país por el paso internacional Aguas Blancas. Luego, el viaje hasta Mendoza era generalmente oculto en equipaje de pasajeros de tours de compras. Estos micros turísticos, que en nuestra provincia son muy comunes que crucen hacia Chile, también funcionan en el norte argentino para adquirir productos a mejor precio en Bolivia o Paraguay. Los colectivos llegaban luego a la feria ubicada en San José, Guaymallén, donde finalmente la cocaína se trasladaba a un domicilio para acopiarla y entregarla a los vendedores radicados mayormente en Mendoza, aunque también en San Juan y San Luis.

allanamiento narcotrafico cocaina la primavera guaymallén 5 La casa donde se secuestró la cocaína. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Los investigadores sabían que el millonario cargamento de cocaína -valuado en 1.300.000 dólares- había llegado y se activaron los mecanismos para una serie de allanamientos que se realizaron a fines de la semana pasada. En la casa de la familia en cuestión, ubicada en Rodeo del Medio, fue que encontraron los 90 kilogramos de esa droga.

En las tareas de inteligencia previa, los drones de la policía habían filmado a una mujer entrando y saliendo del lugar. Cuando la Policía irrumpió en el lugar la detuvo. Terminó siendo una adolescente de 14 años, hijo del matrimonio buscado en la investigación. Fuentes judiciales detallaron que la menor aseguró que sus padres "habían salido a trabajar" y quedó a disposición del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), quien ordenó que quede bajo la tutela de un abuelo paterno.

Si bien le secuestro de droga fue importante, la investigación sigue su curso ya que hay 32 sospechosos identificados que no han sido capturados. Incluso se ha notificados a las autoridades de otras provincias para ayudar a la detención de los integrantes de la narcobanda que tenía más de un millón de dólares en cocaína en su poder.