Allanamiento rápido y efectivo que terminó con el hallazgo de 90 kilos de cocaína en Guaymallén

allanamiento narcotrafico cocaina la primavera guaymallén 9 La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, estuvo presente en el allanamiento en Guaymallén. Foto: Ministerio de Seguridad

Mercedes Rus indicó que la casa estaba bajo vigilancia hacía unos días y sabían que debían actuar rápido porque la droga acopiada generalmente no está toda en un mismo lugar ya que los narcos la distribuyen rápidamente para que se venda.

allanamiento narcotrafico cocaina la primavera guaymallén 8 En el allanamiento descubrieron que la droga estaba oculta en cajas en una falsa pared. Foto: Ministerio de Seguridad

En este caso, la ministra destacó que son 200.000 dosis que sacaron de las calles de Mendoza, aunque se cree que parte de la cocaína sería repartida en otras provincias y también llevada a Chile.

allanamiento narcotrafico cocaina la primavera guaymallén 7 El resultado del allanamiento fue el secuestro de 90 kilos de cocaína, lo que representa 200.000 dosis y más de $1.000 millones. Foto: Ministerio de Seguridad

Además, hicieron otros dos procedimientos en casas en zona de fincas en Rodeo del Medio, en Maipú, donde secuestraron 80.000 dólares, 200.000 pesos chilenos, pesos argentinos, 5 celulares, armas de fuego y vehículos.

Lo que quedó tras el allanamiento

La escena de la casa de Guaymallén tras el allanamiento en el que encontraron 90 kilos de cocaína parece salida de una película o serie de narcotráfico.

allanamiento narcotrafico cocaina la primavera guaymallén 5 Tras el allanamiento la casa permanece en silencio y sin nadie, pero con custodia policial. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Una casa revuelta, una pared tirada abajo donde estaba minuciosamente escondida la droga, pero sin ningún adulto presente. Solo una chica de 14 años, quien quedó bajo la órbita del ministerio de Seguridad para resguardarla, ya que los principales sospechosos y moradores del lugar son sus familiares directos.

Luego del allanamiento que llevó varias horas en la noche del jueves, este viernes el lugar está en completo silencio, pero con 2 policías armados que lo custodian.

allanamiento narcotrafico cocaina la primavera guaymallén 4 Creen qu hace pocos días hubo una fiesta por las cosas que quedaron en el patio de la casa allanada el jueves. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Desde la entrada se puede ver en el patio una mesa con varias botellas de gaseosas vacías y otras a medio terminar. En una parte de la galería, quedó una estructura típica de cumpleaños o aniversarios adornado con flores que dice "Sandra".

allanamiento narcotrafico cocaina la primavera guaymallén 3 En el lugar había una estructura utilizada en cumpleaños que llevaba el nombre de Sandra. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

El lugar está vigilado por la Policía debido a que seguirán con las inspecciones en el lugar, mientras se avanza con el análisis de los celulares para determinar los vínculos e integrantes de la banda narco que estimaron que al menos son 30 personas, hasta el momento todas mendocinas, pero que tienen vínculos con las provincias vecinas.

allanamiento narcotrafico cocaina la primavera guaymallén 10 Los pesquisas que hicieron el allanamiento registraron toda la casa en busca de elementos para la causa. Foto: Ministerio de Seguridad

Tras el allanamiento y el secuestro de cocaína, determinaron que la misma es proveniente de Salta y no descartaron que la organización sea aun más grande.