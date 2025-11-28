Le negaron la libertad al acusado del crimen de su padre de 82 años

crimen hugo olguín Presunto victimario y víctima del crimen.

Las prubeas del crimen de su padre

El 19 de agosto pasado, el cuerpo de Hugo Antonio Olguín (82) fue encontrado boca abajo en su casa ubicada en calle Pedro del Castillo 3974 de Villa Nueva, Guaymallén. A priori parecía ser una muerte sin violencia, causada por una caída o por un infarto. Pero los primeros datos forenses dieron un giro en la investigación: tenía una fractura en el cráneo producto de un golpe y había muerto al ser estrangulado.

Ya con el caso calificado como un crimen, a los pocos días su único hijo fue detenido. Gustavo Olguín fue imputado por homicidio agravado por el vínculo -arriesga una pena de prisión perpetua-.

gustavo olguín crimen 2 La casa de Guaymallén donde ocurrió el crimen.

La sospecha es que el padre era quien mantenía económicamente al sospechoso ya que el hombre atravesaba una situación económica compleja: estaba separado, vivía con sus 4 hijos pero además tenía problemas de adicción a la cocaína, tal como quedó evidenciado con un examen toxicológico y con las conversaciones de Whatsapp que se extrajeron de su teléfono celular

Los peritos médicos encontraron lesiones menores en el cuerpo del sospechoso, especialmente en sus manos, lo que condice con la teoría de un ataque donde terminó golpeando con un palo y estrangulado a su propio padre. De hecho, ese palo fue encontrado en el interior de la propiedad, en un sector de patio donde se acumulaba mugre. Este elemento, con el cual Hugo Olguín habría sido golpeado en la cabeza, tenía manchas de sangre de la víctima pero también rastros de ADN del sospechoso del crimen.