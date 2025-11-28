Hay muchas probabilidades de que Gustavo Fernando Olguín, un hombre de 56 años, cumpla el resto de su vida tras las rejas. Desde este viernes quedó un poco más cerca de eso ya que una jueza ordenó que siga preso hasta llegar a un juicio por el crimen de su propio padre, ocurrido en agosto pasado en Guaymallén.
Le negaron la libertad al acusado del crimen de su padre de 82 años
Una jueza dictó la prisión preventiva contra Gustavo Fernando Olguín (56), quien arriesga una pena de prisión perpetua por el crimen
Tal como lo había solicitado la fiscal que investiga el presunto parricidio, Andrea Lazo, este viernes se dictó la prisión preventiva del hombre acusado de matar a Hugo Antonio Olguín (82). La jueza Florencia Didier consideró que hay pruebas suficientes a esta altura de la investigación para que continúe alojado en el penal.
Del mismo modo, rechazó los planteos de la defensa sobre la libertad del supuesto autor del crimen o al menos de una detención domiciliaria.
Las prubeas del crimen de su padre
El 19 de agosto pasado, el cuerpo de Hugo Antonio Olguín (82) fue encontrado boca abajo en su casa ubicada en calle Pedro del Castillo 3974 de Villa Nueva, Guaymallén. A priori parecía ser una muerte sin violencia, causada por una caída o por un infarto. Pero los primeros datos forenses dieron un giro en la investigación: tenía una fractura en el cráneo producto de un golpe y había muerto al ser estrangulado.
Ya con el caso calificado como un crimen, a los pocos días su único hijo fue detenido. Gustavo Olguín fue imputado por homicidio agravado por el vínculo -arriesga una pena de prisión perpetua-.
La sospecha es que el padre era quien mantenía económicamente al sospechoso ya que el hombre atravesaba una situación económica compleja: estaba separado, vivía con sus 4 hijos pero además tenía problemas de adicción a la cocaína, tal como quedó evidenciado con un examen toxicológico y con las conversaciones de Whatsapp que se extrajeron de su teléfono celular
Los peritos médicos encontraron lesiones menores en el cuerpo del sospechoso, especialmente en sus manos, lo que condice con la teoría de un ataque donde terminó golpeando con un palo y estrangulado a su propio padre. De hecho, ese palo fue encontrado en el interior de la propiedad, en un sector de patio donde se acumulaba mugre. Este elemento, con el cual Hugo Olguín habría sido golpeado en la cabeza, tenía manchas de sangre de la víctima pero también rastros de ADN del sospechoso del crimen.