La excusa con un pañal por la que un hombre niega haber cometido el crimen de su padre

gustavo olguín crimen 2 La casa donde ocurrió el crimen en Guaymallén. Foto: Google Street View.

Las pruebas del crimen y la coartada

En esa cumbre judicial, la Fiscalía enumeró las pruebas que tiene hasta el momento para sospechar que Gustavo Olguín cometió el parricidio. Por un lado, testigos lo señalaron esa noche del 18 de agosto como la persona que ingresó a la casa de su padre. Claro que era algo normal, ya que vivía a pocos metros y solía visitarlo diariamente.

Sin embargo, también se develó un lado oculto del metalúrgico. Su padre era quien lo mantenía ya que el hombre atravesaba una situación económica compleja: estaba separado, vivía con sus 4 hijos pero además tenía problemas de adicción a la cocaína, tal como quedó evidenciado con un examen toxicológico y con las conversaciones de Whatsapp que se extrajeron de su teléfono celular

Los peritos médicos encontraron lesiones menores en el cuerpo del sospechoso, especialmente en sus manos, lo que condice con la teoría de un ataque donde terminó golpeando con un palo y estrangulado a su propio padre.

gustavo olguín crimen El hombre al ser detenido por el crimen de su padre.

De hecho, ese palo fue encontrado en el interior de la propiedad, en un sector de patio donde se acumulaba mugre. Este elemento, con el cual Hugo Olguín habría sido golpeado en la cabeza, tenía manchas de sangre de la víctima pero también rastros de ADN de su hijo. En la audiencia del viernes, el acusado tomó la palabra y dijo que en realidad días antes le había cambiado el pañal a su padre ya que orinaba con sangre, se le cayó debajo de un mueble, lo sacó con ese palo y luego lo tiró en ese sector del patio donde acumulaban basura.

El abogado defensor del sospechoso del crimen solicitó la libertad de su cliente ratificando su inocencia. O, al menos, pidió el arresto domiciliario. Pero será la jueza Florencia Didier quien resuelva los planteos en los próximos días.