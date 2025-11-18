La excusa con un pañal por la que un hombre niega haber cometido el crimen de su padre

En los próximos días, Gustavo Fernando Olguín (56) sabrá si continúa alojado en la cárcel o no. Para la Fiscalía es nada más ni nada menos que el autor del crimen de su propio padre, un jubilado de 85 años que fue estrangulado y golpeado en su casa de Guaymallén. En una audiencia, el sospechoso negó haber cometido el parricidio y aportó una coartada en busca de derribar una prueba clave en el expediente.
En los próximos días una jueza definirá si el metalúrgico de 56 años continúa preso en la investigación por el crimen ocurrido en agosto pasado
El 19 de agosto pasado, el cuerpo de Hugo Antonio Olguín (82) fue encontrado boca abajo en su casa ubicada en calle Pedro del Castillo 3974 de Villa Nueva, Guaymallén. A priori parecía ser una muerte sin violencia, causada por una caída o por un infarto. Pero los primeros datos forenses dieron un giro en la investigación: tenía una fractura en el cráneo producto de un golpe y había muerto al ser estrangulado.
Ya con el caso calificado como un crimen, a los pocos días su único hijo fue detenido. Gustavo Olguín fue imputado por homicidio agravado por el vínculo -arriesga una pena de prisión perpetua- y la fiscal Andrea Lazo solicitó la prisión preventiva. Se realizó una audiencia el viernes pasado, aunque la jueza Florencia Didier pospuso la resolución para los próximos días.
Las pruebas del crimen y la coartada
En esa cumbre judicial, la Fiscalía enumeró las pruebas que tiene hasta el momento para sospechar que Gustavo Olguín cometió el parricidio. Por un lado, testigos lo señalaron esa noche del 18 de agosto como la persona que ingresó a la casa de su padre. Claro que era algo normal, ya que vivía a pocos metros y solía visitarlo diariamente.
Sin embargo, también se develó un lado oculto del metalúrgico. Su padre era quien lo mantenía ya que el hombre atravesaba una situación económica compleja: estaba separado, vivía con sus 4 hijos pero además tenía problemas de adicción a la cocaína, tal como quedó evidenciado con un examen toxicológico y con las conversaciones de Whatsapp que se extrajeron de su teléfono celular
Los peritos médicos encontraron lesiones menores en el cuerpo del sospechoso, especialmente en sus manos, lo que condice con la teoría de un ataque donde terminó golpeando con un palo y estrangulado a su propio padre.
De hecho, ese palo fue encontrado en el interior de la propiedad, en un sector de patio donde se acumulaba mugre. Este elemento, con el cual Hugo Olguín habría sido golpeado en la cabeza, tenía manchas de sangre de la víctima pero también rastros de ADN de su hijo. En la audiencia del viernes, el acusado tomó la palabra y dijo que en realidad días antes le había cambiado el pañal a su padre ya que orinaba con sangre, se le cayó debajo de un mueble, lo sacó con ese palo y luego lo tiró en ese sector del patio donde acumulaban basura.
El abogado defensor del sospechoso del crimen solicitó la libertad de su cliente ratificando su inocencia. O, al menos, pidió el arresto domiciliario. Pero será la jueza Florencia Didier quien resuelva los planteos en los próximos días.