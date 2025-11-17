Zafó de la perpetua por un crimen, pero ahora fue condenado por cometer estafas desde la cárcel

Agustín Rojos.jpg El preso estafador volvió a recibir una condena en su contra.

Luego de intercambiar mensajes con el supuesto dueño, este último le pidió una seña del 50% del total de la reserva. De esta forma transfirió $83.209 a una cuenta a nombre de Tomás Agustín Rojos, sin saber que era un preso condenado por múltiples delitos.

Días después, llegó hasta la cabaña en cuestión pero se encontró con que ya había un inquilino. Había sido estafado y así lo denunció en forma online. Se inició un expediente penal en el cual no fue muy difícil determinar quién había sido el autor del fraude.

Los delitos antes de la estafa

Este martes, Tomás Rojos enfrentó una audiencia de juicio abreviado donde admitió haber cometido la estafa y pactó una pena con la fiscal de Delitos Económicos Mariana Pedot. La sentencia que dictó el juez Leonardo Camacho fue de 2 meses de prisión en efectivo más la declaración de reincidencia.

Es que esta fue la cuarta vez que el joven escucha cómo un juez lo declara culpable. El 9 de junio de 2023 fue la primera sentencia en su contra: 3 años de prisión en suspenso como partícipe secundario de tentativa de robo agravado. Fue una pena bastante menor, considerando que desde el 29 de julio de 2021 estaba detenido y arriesgando una prisión perpetua por el asalto donde se cometió el crimen de la preceptora Hilda Elvira Vedia (48), ocurrido días antes en Rodeo de la Cruz, Guaymallén.

Hilda Elvira Vedia.jpg La víctima del crimen en Guaymallén que quedó impune.

Un jurado popular consideró que Tomás Rojos fue con un cómplice hasta la casa de la mujer para concretar el robo pero nunca ingresó a la propiedad, se quedó afuera y, por ende, no tuvo responsabilidad alguna en el crimen.

El mismo día en que fue condenado quedó libre. Pero el 17 de enero de 2024 volvió a quedar preso por ingresar a la casa de su expareja y golpearla. Fue condenado a otra pena menor y quedó libre el 25 de marzo de 2024.

La cuarta condena fue tras ser detenido un año después, el 11 de marzo de 2025, cuando lo encontraron circulando en una moto denunciada como robada. En ese caso lo condenaron a 8 meses de prisión en efectivo, pena que se encontraba cumpliendo en la cárcel cuando cometió la estafa.