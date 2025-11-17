La autopsia al cuerpo de Virginia Franco, la psiquiatra de 69 años hallada muerta en su casa de City Bell, La Plata, dio un giro al saberse sus resultados, que confirman la extrema violencia del ataque.
"Fue una muerte violenta": Qué reveló la autopsia de la psiquiatra asesinada en su casa
La víctima, Virginia Franco de 69 años, fue encontrada muerta en su casa de City Bell. Los cortes refuerzan la hipótesis de “homicidio en ocasión de robo”
Según los primeros datos de la autopsia, la víctima murió a causa de un shock hipovolémico tras sufrir un corte profundo en el cuello, lo que derivó en una masiva pérdida de sangre.
"Perdió mucha sangre", indicó una fuente judicial citada por TN, detallando que la psiquiatra "luchó por su vida". El cuerpo de Virginia Franco presentaba cortes en las manos y antebrazos, signos inequívocos de que intentó protegerse de su agresor. "Fue una muerte violenta", agregó la misma fuente.
Los investigadores constataron que la casa, ubicada en Cantilo entre 15A y 17, se encontraba tQHV/A "toda revuelta" y que faltaba el teléfono celular de la víctima. Estos elementos llevaron a la Justicia a recaratular la causa como "homicidio en ocasión de robo".
El asesinato fue descubierto el sábado por un amigo de la víctima, quien llamó al 911 al encontrar el cuerpo en un charco de sangre. Este hombre fue demorado preventivamente debido a la confianza que tenía con Franco (manejaba sus cuentas bancarias), pero quedó en libertad y, por el momento, no está siendo investigado.
Actualmente, la Policía Bonaerense se concentra en el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas en la zona para reconstruir los movimientos que condujeron al trágico crimen.