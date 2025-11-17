"Fue una muerte violenta": Qué reveló la autopsia de la psiquiatra asesinada en su casa

Los investigadores constataron que la casa, ubicada en Cantilo entre 15A y 17, se encontraba tQHV/A "toda revuelta" y que faltaba el teléfono celular de la víctima. Estos elementos llevaron a la Justicia a recaratular la causa como "homicidio en ocasión de robo".

El asesinato fue descubierto el sábado por un amigo de la víctima, quien llamó al 911 al encontrar el cuerpo en un charco de sangre. Este hombre fue demorado preventivamente debido a la confianza que tenía con Franco (manejaba sus cuentas bancarias), pero quedó en libertad y, por el momento, no está siendo investigado.

Actualmente, la Policía Bonaerense se concentra en el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas en la zona para reconstruir los movimientos que condujeron al trágico crimen.