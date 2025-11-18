Los 4 asaltantes que a principios de 2023 ingresaron a un lubricentro en Guaymallén y mataron a su propietario enfrente de su hija fueron condenados. Los autores del robo y crimen de Martín Norberto Salzmann (51) recibieron penas de entre 15 y 23 años de cárcel tras un juicio abreviado. Ahora restará definir la situación de un empleado del comercio, sospechado de ser el datero de los ladrones.
Condenaron a 4 acusados por el crimen en el lubricentro de Guaymallén y recibieron entre 15 y 23 años de cárcel
Casi todos los sospechosos del crimen de Martín Salzmann (51) admitieron el hecho y arreglaron una pena, excepto un empleado de la víctima que no quiso aceptar el acuerdo
Luego de varios días de negociación entre las defensa y la Fiscalía de Homicidios, este martes fueron condenados 4 de los 5 imputados que tiene el expediente. Todos admitieron haber cometido el asalto y crimen tal como se sostenía en la acusación y fueron sentenciados como coautores de homicidio en ocasión de robo, aunque con distintas penas acorde a su grado de participación y sus antecedentes penales.
De esta forma, en el juicio abreviado Martín Pincho Falcón (36) recibió 23 años y medio de cárcel, Sebastián Polo Palacios (29) y Jorge Zurdo Romero (28) fueron condenados a 22 años y medio, y Brian Cubito Garro (28) a 15 años y medio. El fallo fue dictado por el juez Alejandro Miguel.
De esta forma la investigación por el crimen quedó resuelta en gran parte, a excepción de la situación de Ariel Colo Quarñolo (29). Este sospechoso, que era empleado del lubricentro de Martín Salzmann, insistió con su inocencia sobre el hecho de sangre y ahora deberá enfrentar un juicio por jurado. Tendrá la desventaja de que sus presuntos cómplices ya admitieron los hechos tal como los planteó la Fiscalía, pero de todas formas se debatirá entre ser condenado o quedar absuelto en la causa.
El crimen del dueño del lubricentro
El 16 de febrero de 2023, cerca de las 15, una banda de asaltantes ingresó al lubricentro Penta ubicado en calle Mitre, a metros del cruce con Mathus Hoyos, en Bermejo, Guaymallén. Los malvivientes estaban armados y tenían guantes en sus manos. Rápidamente redujeron a una joven y comenzaron a exigirle el dinero que estaba en una caja fuerte. Se dirigieron hasta el fondo del comercio que colinda con la casa familiar.
Martín Salzmann, el propietario del lugar, salió al patio interno alertado por los ruidos. Los delincuentes lo redujeron tras un golpe en la cabeza con una barreta y segundos después efectuaron un disparo que impactó en su hemitórax izquierdo. El hombre murió a los pocos segundos, delante de su propia hija.
Los autores del crimen huyeron con la caja fuerte que tenía una suma de dinero en dólares que el comerciante había comprado pocos días atrás ya que tenía planeadas unas vacaciones en Brasil junto a su hija, su pareja y sus padres -estos últimos ya lo estaban esperando en la frontera-. La teoría de la Fiscalía es que el empleado del lubricentro, Colo Quarñolo, fue quien brindó el dato sobre el dinero y el funcionamiento del local.