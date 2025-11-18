Condenaron a 4 acusados por el crimen en el lubricentro de Guaymallén y recibieron entre 15 y 23 años de cárcel

asesinatos en mendoza normerto martin salzmann 7.jpg Martín Salzmann, la víctima del crimen en Guaymallén.

De esta forma la investigación por el crimen quedó resuelta en gran parte, a excepción de la situación de Ariel Colo Quarñolo (29). Este sospechoso, que era empleado del lubricentro de Martín Salzmann, insistió con su inocencia sobre el hecho de sangre y ahora deberá enfrentar un juicio por jurado. Tendrá la desventaja de que sus presuntos cómplices ya admitieron los hechos tal como los planteó la Fiscalía, pero de todas formas se debatirá entre ser condenado o quedar absuelto en la causa.

El crimen del dueño del lubricentro

El 16 de febrero de 2023, cerca de las 15, una banda de asaltantes ingresó al lubricentro Penta ubicado en calle Mitre, a metros del cruce con Mathus Hoyos, en Bermejo, Guaymallén. Los malvivientes estaban armados y tenían guantes en sus manos. Rápidamente redujeron a una joven y comenzaron a exigirle el dinero que estaba en una caja fuerte. Se dirigieron hasta el fondo del comercio que colinda con la casa familiar.

Martín Salzmann, el propietario del lugar, salió al patio interno alertado por los ruidos. Los delincuentes lo redujeron tras un golpe en la cabeza con una barreta y segundos después efectuaron un disparo que impactó en su hemitórax izquierdo. El hombre murió a los pocos segundos, delante de su propia hija.

Los autores del crimen huyeron con la caja fuerte que tenía una suma de dinero en dólares que el comerciante había comprado pocos días atrás ya que tenía planeadas unas vacaciones en Brasil junto a su hija, su pareja y sus padres -estos últimos ya lo estaban esperando en la frontera-. La teoría de la Fiscalía es que el empleado del lubricentro, Colo Quarñolo, fue quien brindó el dato sobre el dinero y el funcionamiento del local.