¿Qué pasó en el departamento?: la declaración de un menor sobre el crimen de un estudiante de periodismo

Franco Patricio Aracena joven asesinado en guaymallen

De hecho, la declaración del tercer joven -menor de edad- que estuvo en el lugar del crimen esa noche fue clave en ese sentido.

Qué dijo el menor de edad sobre el crimen

Tras el hallazgo del cadáver de Patricio Aracena, el 29 de septiembre pasado en el departamento que alquilaba sobre calle Rodríguez Peña 885 de Guaymallén, la investigación por el crimen tomó un rumbo cuando un menor de edad se presentó espontáneamente a declarar.

El adolescente de 15 años se quebró al ver que su madre estaba viendo TikTok y se topó con un video que hablaba sobre el crimen de Patricio Aracena. Allí le confesó que había estado en el lugar del hecho y juntos se presentaron ante la Justicia.

Se sabía que esta declaración judicial existía pero se desconocían sus detalles. En la audiencia, se ventiló que el menor dijo que Tomás Gómez, su vecino y peluquero, le ofreció $10.000 si lo acompañaba hasta la casa de una persona que le iba a llevar marihuana. Se dirigieron en una moto de 110 cilindradas hasta el departamento de Patricio Aracena, hicieron el pase de manos de la droga y volvieron a su barrio.

Patricio Aracena crimen Guaymallén

Sin embargo, a los pocos minutos su vecino le pidió que lo acompañara de nuevo al lugar para llevar más estupefacientes. En esa ocasión -siguiendo el relato del menor de edad- entraron al departamento y le dijeron que busque un casco que había quedado en la habitación. Atrás suyo ingresó Patricio Aracena, quien lo amenazó con un cuchillo, le bajó los pantalones e intentó abusarlo sexualmente.

El adolescente se resistió y logró encerrarse en un baño. Desde adentro escuchó cómo Patricio Aracena era golpeado por Tomás Gómez y le gritaba que le iba a entregar la plata. Luego, el presunto asesino le abrió la puerta del baño y le pidió que busque un alargador para maniatar a la víctima del crimen. Finalmente, se retiraron con la bicicleta del hombre estrangulado.

¿Esa declaración es creíble? Si es así, ¿se trató de un robo o de una defensa de un abuso sexual? ¿Había intenciones de ir al domicilio para cometer el crimen con el fin de sustraer elementos del lugar? Todas estas preguntas probablemente serán respondidas con la extracción de información del teléfono celular y la computadora de Patricio Aracena, prueba que todavía está en proceso de producción. Mientra tanto, Tomás Gómez continuará alojado en la cárcel.