Narcotráfico en Mendoza: secuestraron 90 kilos de cocaína de alta pureza, 80.000 dólares y armas de fuego

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, destacó que es la primera vez que en Mendoza se encuentra toda esa cantidad de droga junta, que tiene un valor en el mercado de más de $1.000 millones.

Los allanamientos se hicieron en 3 viviendas en zona de fincas en Rodeo del Medio, Maipú, y Guaymallén. En este último fue donde encontraron los 90 kilos de cocaína ocultos en una falsa pared.