El hallazgo de 90 kilos de cocaína de máxima pureza se convirtió en un hecho inédito en Mendoza. Además, en el operativo por narcotráfico la Policía secuestro armas de fuego, 80.000 dólares, además de pesos chilenos y argentinos. Incautaron también 5 celulares que son claves para identificar a todos los integrantes de la banda. Serían más de 30 personas que operan en todo Cuyo.
Hallazgo récord
Narcotráfico en Mendoza: secuestraron 90 kilos de cocaína de alta pureza, 80.000 dólares y armas de fuego
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, dijo que es la primera vez que se encuentra toda la droga junta. Representan 200.000 dosis que iban a ser distribuidas
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, destacó que es la primera vez que en Mendoza se encuentra toda esa cantidad de droga junta, que tiene un valor en el mercado de más de $1.000 millones.
Los allanamientos se hicieron en 3 viviendas en zona de fincas en Rodeo del Medio, Maipú, y Guaymallén. En este último fue donde encontraron los 90 kilos de cocaína ocultos en una falsa pared.
"En una de las casas allanadas en Rodeo del Medio se encontró el dinero y celulares", detalló Mercedes Rus.
