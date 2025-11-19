Cayó un mexicano sospechado de contratar a coterráneos para traer metanfetaminas a Mendoza

metanfetamina La metanfetamina que secuestraron en uno de los procedimientos.

La nueva detención por la metanfetamina en Mendoza

Más allá de contrabandear la metanfetamina, la joven explicó que era prácticamente una víctima de los grandes cárteles mexicanos: la obligaban a viajar con la droga a fuerzas de amenazas contra ella y contra su familia. En esa versión aportó el nombre de un coterráneo que la había reclutado y también datos sobre su teléfono celular.

Con esta información precisa, se hizo un seguimiento del hombre y se detectó que tenía varios ingresos y egresos entre Argentina y Paraguay. Los movimientos lo hacía junto a una mujer, que sería su pareja.

La semana pasada, este sospechoso fue detenido en un hostel ubicado en las inmediaciones de Aeroparque, en Buenos Aires. Creen que tenía todo listo para irse del país, pero la Justicia Federal lo capturó a tiempo.

tribunales federales El tráfico de metanfetamianas se investiga en la Justicia Federal. Foto: Cristian Lozano

Fue identificado como Omar Jovanny Velázquez Figueroa, de 25 años y también oriundo de México. La Fiscalía Federal ya formalizó al acusación en su contra aunque un defensor oficial pidió la nulidad de la investigación por presuntas irregularidades ya que le habrían sacado información de forma ilegal.

A la espera de que se resuelva su situación, trascendió que Omar Velázquez fue reportado como desaparecido en México a fines de 2022 y todo parece indicar que también era una especie de colaborador-víctima de los cárteles mexicanos, que lo obligaban a participar del circuito de tráfico de metanfetaminas sino podría atentar contra su vida o la de su familia.