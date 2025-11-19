Un hombre de 37 años fue asesinado en la madrugada de este miércoles luego de una riña que se produjo en San Rafael. A los pocos minutos, un hombre y una mujer fueron detenidos como sospechosos del crimen.
Una mujer y un hombre fueron detenidos luego de un crimen en una pelea
Un hombre de 37 años fue la víctima del crimen ocurrido en la madrugada de este miércoles
Según informó el Ministerio de Seguridad, el crimen ocurrió minutos después de las 3 en calles Lavalle y Roca, en la localidad de Cuadro Nacional. En ese lugar y momento se desató una pelea entre personas, varias de ellas con antecedentes policiales.
Un llamado al 911 informó sobre la pelea y cuando llegó personal policial se encontró a un hombre tirado en el suelo. La víctima tenía una herida de arma de fuego en la cabeza, por lo que personal de ambulancia no pudo hacer más que constatar su deceso. La víctima del crimen fue identificada como Mario Edgar Delgado, de 37 años.
Gracias a las primeras declaraciones de testigos, a los pocos minutos se detuvo a una mujer y a un hombre que se encontraban en casas ubicadas cerca del lugar del crimen. Mientras que en el teatro de los hechos se secuestró un arma de fuego.