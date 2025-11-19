Una mujer y un hombre fueron detenidos luego de un crimen en una pelea

Según informó el Ministerio de Seguridad, el crimen ocurrió minutos después de las 3 en calles Lavalle y Roca, en la localidad de Cuadro Nacional. En ese lugar y momento se desató una pelea entre personas, varias de ellas con antecedentes policiales.

Un llamado al 911 informó sobre la pelea y cuando llegó personal policial se encontró a un hombre tirado en el suelo. La víctima tenía una herida de arma de fuego en la cabeza, por lo que personal de ambulancia no pudo hacer más que constatar su deceso. La víctima del crimen fue identificada como Mario Edgar Delgado, de 37 años.