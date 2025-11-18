Video: la reacción de una militar cuando descubrieron que cometió el crimen de su hija

briana williams crimen 2 La mujer que cometió el crimen de su propia hija.

El crimen de su propia hija

Taylor Rose nació el 30 de abril de 2014. Brianna Williams, madre soltera y marino de primera clase destinada en una base naval, la criaba sola. En la primavera de 2019 algo cambió. Los compañeros de la guardería notaron que faltaba con frecuencia. Su madre decía que estaba “enferma” o “de vacaciones con la abuela”. En realidad, la niña nunca volvió a ser vista con vida después de abril.

Según la autopsia, Taylor Rose murió entre el 20 y el 30 de abril de 2019 por una combinación de desnutrición severa, deshidratación y una infección respiratoria no tratada. Pesaba solo 10 kilogramos a sus 5 años, el peso promedio de una niña de dos. El informe forense concluyó que la muerte fue “homicidio por negligencia extrema y abuso infantil crónico”. Había signos de golpes antiguos en brazos y piernas, y sus uñas estaban tan largas que se curvaban hacia dentro.

Cuando la policía de Estados Unidos registró el departamento el 22 de noviembre, encontró los restos dentro de una caja de almacenamiento de plástico azul, envueltos en una manta infantil y cubiertos con ambientador en spray para disimular el olor. La caja estaba debajo de la cama de la autora del crimen.

Lo más perturbador fue el comportamiento posterior de la militar. Tras la muerte, cambió la historia familiar: dijo a compañeros de trabajo y vecinos que su hija vivía con su abuela y que la visitaba los fines de semana. Incluso publicó fotos antiguas en Facebook con mensajes como “Extraño a mi princesa” o “Dios, protégela donde esté”.

Pero el 26 de noviembre de 2019 fue interrogada durante horas y terminó confesando: “Taylor se enfermó, no respiraba bien, y yo… no llamé a nadie. Tuve miedo”. Luego se retractó y volvió a la versión de la desaparición nocturna. Las pruebas de ADN confirmaron que los restos, y las cámaras de seguridad del complejo mostraron que nadie entró ni salió del departamento la noche que se consumó el crimen por negligencia.

Brianna Williams fue arrestada el 12 de diciembre de 2019 y acusada de homicidio agravado por abuso infantil, manipulación de pruebas y fraude a los programas federales. En marzo de 2022, tras un acuerdo para evitar la pena de muerte, se declaró culpable y fue condenada a 50 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por el crimen.