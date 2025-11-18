El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este lunes con declaraciones que generan preocupación en toda la región. Aseguró que no está satisfecho con los esfuerzos de México contra el narcotráfico y dejó abierta la posibilidad de lanzar ataques contra los carteles en ese país, informó EFE.
Donald Trump amenaza con atacar a carteles de México
Trump advierte que podría atacar carteles en México si no frenan el narcotráfico. Crece la tensión con Estados Unidos y la región
Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, un periodista le preguntó si consideraría autorizar operaciones militares dentro de México para frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense. La respuesta de Trump fue directa:
El mandatario remarcó que mantiene conversaciones con el gobierno mexicano y que “México sabe” cuál es su postura. Según él, cientos de miles de personas han muerto en Estados Unidos como consecuencia del consumo de drogas que llegan desde el sur de la frontera. “No estoy contento con México”, insistió.
Trump apunta a los carteles en plena ofensiva contra el narcotráfico
Estas declaraciones marcan un giro respecto a su línea reciente, en la que había elogiado a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, por su colaboración en la lucha contra el narcotráfico. Ahora, el clima vuelve a tensarse, tanto en la frontera como en toda América Latina.
Trump habló en medio de la Operación Lanza del Sur, una ofensiva de seguridad que Estados Unidos lanzó en septiembre para cortar las rutas del tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico.
En ese período, fuerzas estadounidenses destruyeron al menos 20 embarcaciones cerca de Venezuela y Colombia, dejando más de 70 muertos a los que califican como “narcoterroristas”.
Venezuela también en la mira de Donald Trump
En ese mismo encuentro con la prensa, Donald Trump afirmó que tampoco descarta una intervención militar en Venezuela y aseguró que está dispuesto a conversar con el presidente Nicolás Maduro.