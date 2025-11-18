Donald Trump amenaza con atacar a carteles de México

El mandatario remarcó que mantiene conversaciones con el gobierno mexicano y que “México sabe” cuál es su postura. Según él, cientos de miles de personas han muerto en Estados Unidos como consecuencia del consumo de drogas que llegan desde el sur de la frontera. “No estoy contento con México”, insistió.

Trump apunta a los carteles en plena ofensiva contra el narcotráfico

Estas declaraciones marcan un giro respecto a su línea reciente, en la que había elogiado a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, por su colaboración en la lucha contra el narcotráfico. Ahora, el clima vuelve a tensarse, tanto en la frontera como en toda América Latina.

mexico claudia sheinbaum efe Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Trump habló en medio de la Operación Lanza del Sur, una ofensiva de seguridad que Estados Unidos lanzó en septiembre para cortar las rutas del tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico.

En ese período, fuerzas estadounidenses destruyeron al menos 20 embarcaciones cerca de Venezuela y Colombia, dejando más de 70 muertos a los que califican como “narcoterroristas”.

Venezuela también en la mira de Donald Trump

En ese mismo encuentro con la prensa, Donald Trump afirmó que tampoco descarta una intervención militar en Venezuela y aseguró que está dispuesto a conversar con el presidente Nicolás Maduro.

“No descarto nada. Simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela”, concluyó. “No descarto nada. Simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela”, concluyó.