Un adolescente de 17 años sin licencia atropelló, arrastró y mató a un motociclista

La víctima se encontraba a unas 15 cuadras de su casa al momento del impacto.

De acuerdo al testimonio de algunos vecinos, tras el incidente, el motociclista quedó enganchado al vehículo y fue arrastrado varios metros hasta que el conductor logró detener la marcha.

También detallaron que la víctima llevaba casco, pero que se desprendió durante el violento episodio.

Tras un llamado al 911, personal del SAME se acercó al lugar y trasladó de urgencia a Godoy al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el hombre falleció poco después de ingresar por la gravedad de sus lesiones.

Luego del hecho, las autoridades confirmaron que no contaba con licencia de conducir ni seguro del vehículo, y que circulaba con la cédula verde a nombre de su padre.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la UFI de Menores, bajo la intervención del fiscal Yanes Urrutia. El funcionario dispuso la detención del joven y su traslado al Centro Especializado de Aprehensión (CEA).

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En paralelo, se ordenaron distintas medidas de prueba para esclarecer la mecánica del accidente. Entre ellas, se encuentran el test de alcoholemia al conductor, la autopsia de la víctima, el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios.

De todas formas, pasado el mediodía, y tras la notificación formal de la causa al adolescente, la titular del Juzgado de Garantías del Joven Nº1, María Celeste Cordido, rechazó el pedido de la fiscalía para que continuara detenido.

El avance de la investigación buscará determinar las responsabilidades en el hecho, teniendo en cuenta que el vehículo era conducido por un menor sin la documentación obligatoria para circular.

Fuente: tn.com.ar