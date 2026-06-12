El caso Agostina Vega da un volantazo inesperado tras un hallazgo escalofriante

Con un nivel de precisión cercano al 99,9%, los resultados de los cotejos genéticos permitirán reconstruir quiénes estuvieron en contacto directo con Agostina Vega dentro de la vivienda de barrio Cofico, donde se sospecha que fue asesinada, antes de que sus restos fueran descartados en un descampado de Ampliación Ferreyra.

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Caso Agostina Vega: la hipótesis del "tercer hombre"

La investigación tiene hasta el momento a Claudio Barrelier, ex pareja de la madre de la víctima, como principal sospechoso: Si los perfiles de ADN hallados coinciden con él, la acusación se fortalecería de manera contundente y el cerco probatorio se cerraría casi por completo.

Sin embargo, la presencia de dos perfiles distintos en la adolescente, es lo que desvela a las pesquisas. Existe una posibilidad que ya genera máxima alerta en la fiscalía: que alguno de esos rastros pertenezca a una persona que todavía no fue identificada ni vinculada al expediente. Si esto ocurre, la causa ingresaría en una nueva etapa, obligando a los investigadores a buscar a un cómplice o coautor del brutal crimen que ayudó a asesinar o a ocultar el cuerpo de la joven.

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Caso Agostina Vega: un mensaje misterioso y un testigo fantasma

A la par de las pruebas científicas, el análisis de las telecomunicaciones arrojó otro elemento que llamó fuertemente la atención de la Justicia. Horas antes del femicidio, Barrelier envió un sugestivo mensaje de texto: "No vengas esta noche porque tengo algo".

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Los investigadores intentan dilucidar a quién iba dirigido ese texto y si ese "algo" estaba directamente relacionado con el trágico final de Agostina Vega. En este contexto, hay un testigo clave que todavía no ha aparecido y que, según fuentes del caso, podría aportar la pieza faltante para entender la dinámica de los movimientos dentro de la casa y qué ocurrió realmente en las horas posteriores al asesinato.

Mientras se aguardan los resultados finales de los cotejos de ADN, la expectativa crece. Los próximos días serán determinantes para saber si la ciencia forense logra, finalmente, ponerle nombre y apellido a todos los responsables de uno de los crímenes más atroces del último tiempo.