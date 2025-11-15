Donald Trump confirmó este viernes que ya tiene resuelto su próximo paso respecto a Venezuela. “Ya me decidí. No puedo decirles qué será”, sostuvo el presidente de Estados Unidos cuando periodistas le preguntaron por las acciones militares en el Caribe, informó EFE.
Estados Unidos listo para actuar: qué decidió Donald Trump sobre Venezuela
Donald Trump confirmó que ya tomó una decisión sobre Venezuela. Tropas de Estados Unidos en el Caribe esperan órdenes. Qué puede pasar ahora
El mandatario habló brevemente mientras caminaba hacia el avión presidencial para viajar a Florida. Allí insistió en que Washington “ha avanzado mucho con Venezuela” en frenar el narcotráfico que, según la Casa Blanca, se origina en ese país y llega a Estados Unidos por vía marítima. Sus palabras fueron registradas por una periodista que lo acompañaba en la salida desde Washington D. C.
¿Qué prepara Estados Unidos contra Venezuela?
El despliegue militar estadounidense en el Caribe no tiene precedentes recientes. La Administración de Donald Trump afirma que se trata de una operación antidrogas para impedir que carteles vinculados al presidente venezolano Nicolás Maduro trafiquen drogas hacia territorio norteamericano. Esos grupos fueron catalogados como organizaciones terroristas.
Horas antes de que Trump abordara el avión, el Washington Post reveló que el mandatario mantuvo reuniones con los jefes del Pentágono, incluido el secretario de Guerra, Pete Hegseth. En esos encuentros se habrían discutido “varias opciones” para avanzar con la estrategia militar. Según un funcionario citado por el diario, las fuerzas desplegadas en el Caribe están listas para recibir órdenes de ataque.
Otro funcionario aseguró que Trump “es muy bueno en mantener la ambigüedad estratégica” y en no anticipar decisiones a sus adversarios. En esa línea, advirtió que Maduro está “muy asustado y con razón” por las opciones “perjudiciales” sobre la mesa.
“Lanza del Sur”: la ofensiva que inquieta a la región
Desde agosto, Estados Unidos reforzó su presencia militar con más de 10.000 soldados y el portaaviones USS Gerald R. Ford cerca de Venezuela. Además, el Comando Sur difundió un nuevo video que muestra el ataque a una embarcación con cuatro presuntos narcotraficantes “eliminados”.
La operación fue bautizada como “Lanza del Sur” y ya generó dudas sobre si la ofensiva se limitará al mar o avanzará hacia ataques terrestres. Trump, de hecho, no descartó bombardear objetivos en Venezuela o incluso en Colombia.
Nicolás Maduro convocó a la población venezolana a prepararse para una “lucha armada” y anunció el despliegue de 200.000 militares para responder ante cualquier ofensiva.