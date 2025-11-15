Estados Unidos listo para actuar: qué decidió Donald Trump sobre Venezuela

Horas antes de que Trump abordara el avión, el Washington Post reveló que el mandatario mantuvo reuniones con los jefes del Pentágono, incluido el secretario de Guerra, Pete Hegseth. En esos encuentros se habrían discutido “varias opciones” para avanzar con la estrategia militar. Según un funcionario citado por el diario, las fuerzas desplegadas en el Caribe están listas para recibir órdenes de ataque.

pete-hegthset-estados-unidos-efe-1.jpg El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció la operación "Lanza del Sur" a través de su cuenta de X. Crédito: EFE.

Otro funcionario aseguró que Trump “es muy bueno en mantener la ambigüedad estratégica” y en no anticipar decisiones a sus adversarios. En esa línea, advirtió que Maduro está “muy asustado y con razón” por las opciones “perjudiciales” sobre la mesa.

“Lanza del Sur”: la ofensiva que inquieta a la región

Desde agosto, Estados Unidos reforzó su presencia militar con más de 10.000 soldados y el portaaviones USS Gerald R. Ford cerca de Venezuela. Además, el Comando Sur difundió un nuevo video que muestra el ataque a una embarcación con cuatro presuntos narcotraficantes “eliminados”.

Portaaviones-estados-unidos-efe-1 El portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de Estados Unidos, se encuentra en aguas del Caribe. Crédito: EFE/EPA/ Terje Pedersen.

La operación fue bautizada como “Lanza del Sur” y ya generó dudas sobre si la ofensiva se limitará al mar o avanzará hacia ataques terrestres. Trump, de hecho, no descartó bombardear objetivos en Venezuela o incluso en Colombia.

Nicolás Maduro convocó a la población venezolana a prepararse para una “lucha armada” y anunció el despliegue de 200.000 militares para responder ante cualquier ofensiva.