El portaaviones más grande de Estados Unidos llegó al Caribe y crece la tensión con Venezuela

El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande de Estados Unidos, llegó al Caribe junto a su grupo de ataque, compuesto por más de 4.000 marinos y decenas de aeronaves tácticas. La presencia militar volvió a centrar la atención sobre Venezuela, donde Washington mantiene desde agosto pasado un operativo naval y aéreo bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
Según informó EFE, el movimiento generó una inmediata reacción internacional. Mientras el Pentágono asegura que el despliegue busca “proteger la seguridad nacional y desmantelar redes criminales”, el gobierno de Nicolás Maduro respondió ordenando una movilización de 200.000 militares para defenderse de lo que llamó “amenazas imperiales”.
Rusia y Reino Unido marcan distancia
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que la política de Estados Unidos hacia Venezuela “no traerá nada bueno” y negó que Caracas haya pedido ayuda militar a Moscú.
Recordó además que ambos países firmaron un acuerdo estratégico que aún no entró en vigor, aunque Rusia asegura estar lista para cumplirlo cuando se ratifique.
El Reino Unido tomó distancia de Washington, según la cadena CNN, Londres dejó de compartir información de inteligencia sobre embarcaciones sospechosas de narcotráfico para no ser cómplice de los ataques estadounidenses, que considera ilegales.
La ruptura marca un quiebre en una alianza histórica dentro del Caribe, donde el Reino Unido mantiene bases y cooperación estratégica.
Venezuela refuerza su defensa
Desde Caracas, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López informó que el país activó un amplio despliegue con medios terrestres, navales y aéreos, además de la Milicia Bolivariana y organismos de seguridad civil.
El Parlamento, dominado por el chavismo, aprobó además la “Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación”, que busca identificar posibles amenazas contra la seguridad nacional frente al avance militar de Estados Unidos en la región.