El portaaviones más grande de Estados Unidos llegó al Caribe y crece la tensión con Venezuela

Recordó además que ambos países firmaron un acuerdo estratégico que aún no entró en vigor, aunque Rusia asegura estar lista para cumplirlo cuando se ratifique.

caribe venezuela estados unidos efe 2 El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov (Archivo). Crédito: EFE/ Orlando Barría.

El Reino Unido tomó distancia de Washington, según la cadena CNN, Londres dejó de compartir información de inteligencia sobre embarcaciones sospechosas de narcotráfico para no ser cómplice de los ataques estadounidenses, que considera ilegales.

La ruptura marca un quiebre en una alianza histórica dentro del Caribe, donde el Reino Unido mantiene bases y cooperación estratégica.

Venezuela refuerza su defensa

Desde Caracas, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López informó que el país activó un amplio despliegue con medios terrestres, navales y aéreos, además de la Milicia Bolivariana y organismos de seguridad civil.

caribe venezuela estados unidos efe 3 El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, durante un ejercicio militar en Caracas (Archivo). Crédito: EFE/ Miguel Gutiérrez.

El Parlamento, dominado por el chavismo, aprobó además la “Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación”, que busca identificar posibles amenazas contra la seguridad nacional frente al avance militar de Estados Unidos en la región.