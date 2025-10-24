Estados Unidos desplegó su mayor portaaviones en el Caribe

Estados-Unidos-Caribe-Venezuela-efe 2 El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth (Archivo). Crédito: EFE/OLIVIER HOSLET.

Hegseth agregó que las fuerzas desplegadas fortalecerán la lucha contra el narcotráfico y ayudarán a reducir el poder de las redes criminales que operan en la región.

Operaciones en el Caribe y tensión con Venezuela

El Gerald Ford se suma al contingente que Estados Unidos mantiene en el Caribe desde el verano, con el objetivo de combatir el narcotráfico. La flota incluye buques de asalto, aviones de combate F-35B, aeronaves de patrulla P-8 y drones MQ-9 que operan desde Puerto Rico.

En las últimas semanas, el gobierno estadounidense destruyó varias embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, en acciones que dejaron muertos y provocaron fuertes reclamos de ambos países. Caracas y Bogotá acusan a Estados Unidos de ejecuciones extrajudiciales.

Este viernes, Hegseth informó que el Ejército estadounidense hundió otra lancha supuestamente operada por el grupo criminal Tren de Aragua, con seis personas fallecidas, calificadas como “narcoterroristas”.

Venezuela responde ante el avance de Estados Unidos

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, advirtió que su país continúa preparándose ante el despliegue militar estadounidense, que “cada día se acerca más a las costas venezolanas”.

Padrino aseguró que las fuerzas venezolanas se mantienen “decididas a defender cada centímetro del territorio” frente a lo que consideró “la peor amenaza en más de 100 años”.

El gobierno de Nicolás Maduro denuncia que Estados Unidos planea operaciones encubiertas dentro de Venezuela, y Washington insiste en su política de presión militar y estratégica en el Caribe.