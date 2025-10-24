El Pentágono anunció este viernes el despliegue del portaaviones Gerald Ford, el más grande de la flota de Estados Unidos, en aguas del Caribe. La medida llega en medio de la creciente tensión con Venezuela, luego de ataques a lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico, informó EFE.
Estados Unidos desplegó su mayor portaaviones en el Caribe
Estados Unidos envió su mayor portaaviones al Caribe. Además el Ejército estadounidense informó que hundió otra lancha que estaría operada por el Tren de Aragua
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ordenó enviar el portaaviones y su grupo de ataque al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos, en apoyo a la directiva presidencial de “desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”.
Según el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, este despliegue “reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y eliminar actividades ilícitas que amenazan la seguridad del territorio estadounidense”.
Hegseth agregó que las fuerzas desplegadas fortalecerán la lucha contra el narcotráfico y ayudarán a reducir el poder de las redes criminales que operan en la región.
Operaciones en el Caribe y tensión con Venezuela
El Gerald Ford se suma al contingente que Estados Unidos mantiene en el Caribe desde el verano, con el objetivo de combatir el narcotráfico. La flota incluye buques de asalto, aviones de combate F-35B, aeronaves de patrulla P-8 y drones MQ-9 que operan desde Puerto Rico.
En las últimas semanas, el gobierno estadounidense destruyó varias embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, en acciones que dejaron muertos y provocaron fuertes reclamos de ambos países. Caracas y Bogotá acusan a Estados Unidos de ejecuciones extrajudiciales.
Este viernes, Hegseth informó que el Ejército estadounidense hundió otra lancha supuestamente operada por el grupo criminal Tren de Aragua, con seis personas fallecidas, calificadas como “narcoterroristas”.
Venezuela responde ante el avance de Estados Unidos
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, advirtió que su país continúa preparándose ante el despliegue militar estadounidense, que “cada día se acerca más a las costas venezolanas”.
Padrino aseguró que las fuerzas venezolanas se mantienen “decididas a defender cada centímetro del territorio” frente a lo que consideró “la peor amenaza en más de 100 años”.
El gobierno de Nicolás Maduro denuncia que Estados Unidos planea operaciones encubiertas dentro de Venezuela, y Washington insiste en su política de presión militar y estratégica en el Caribe.