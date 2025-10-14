Estados Unidos confirmó otro ataque militar en el Caribe

“El ataque se realizó en aguas internacionales. Seis narcoterroristas varones murieron y ningún miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos resultó herido”, precisó Donald Trump.

El mensaje fue acompañado por un video donde se observa la explosión de una pequeña embarcación tras recibir el impacto de un proyectil.

Seis ataques en el Caribe desde septiembre

Este operativo es el sexto ataque confirmado por Estados Unidos en el Caribe desde septiembre. Tres ocurrieron cerca de las costas de Venezuela, otro frente a República Dominicana y dos en zonas no especificadas.

El pasado 5 de octubre, Trump ya había informado sobre el hundimiento de otra embarcación en la región, y sugirió que las operaciones “podrían trasladarse de mar a tierra” para reforzar la lucha antidrogas.

Días antes, el Pentágono también reportó un ataque similar contra barcos presuntamente utilizados para el tráfico de drogas.

Críticas desde Venezuela

El Gobierno de Nicolás Maduro calificó las acciones de Estados Unidos como una “amenaza directa”, asegurando que los operativos podrían ser el preámbulo de una intervención militar.

Donald Trump y altos funcionarios de su administración acusan al mandatario venezolano de liderar una red de narcotráfico internacional, una acusación que Caracas niega rotundamente.