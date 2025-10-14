El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes un nuevo operativo militar en el Caribe, donde el Ejército estadounidense llevó a cabo lo que describió como un “ataque cinético letal” contra un barco frente a las costas de Venezuela, informó EFE.
Estados Unidos confirmó otro ataque militar en el Caribe
Donald Trump confirmó un ataque militar en el Caribe. Estados Unidos hundió un barco frente a Venezuela y murieron seis presuntos narcoterroristas
Según informó Trump en su red Truth Social, el buque atacado “estaba afiliado a una Organización Terrorista Designada (OTD)” y realizaba operaciones de narcotráfico en una zona bajo la responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos.
El mandatario afirmó que la inteligencia militar confirmó que la embarcación “transportaba narcóticos y estaba vinculada a redes narcoterroristas internacionales”.
“El ataque se realizó en aguas internacionales. Seis narcoterroristas varones murieron y ningún miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos resultó herido”, precisó Donald Trump.
El mensaje fue acompañado por un video donde se observa la explosión de una pequeña embarcación tras recibir el impacto de un proyectil.
Seis ataques en el Caribe desde septiembre
Este operativo es el sexto ataque confirmado por Estados Unidos en el Caribe desde septiembre. Tres ocurrieron cerca de las costas de Venezuela, otro frente a República Dominicana y dos en zonas no especificadas.
El pasado 5 de octubre, Trump ya había informado sobre el hundimiento de otra embarcación en la región, y sugirió que las operaciones “podrían trasladarse de mar a tierra” para reforzar la lucha antidrogas.
Días antes, el Pentágono también reportó un ataque similar contra barcos presuntamente utilizados para el tráfico de drogas.
Críticas desde Venezuela
El Gobierno de Nicolás Maduro calificó las acciones de Estados Unidos como una “amenaza directa”, asegurando que los operativos podrían ser el preámbulo de una intervención militar.
Donald Trump y altos funcionarios de su administración acusan al mandatario venezolano de liderar una red de narcotráfico internacional, una acusación que Caracas niega rotundamente.