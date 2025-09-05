Inicio Mundo Estados Unidos
Aumenta la tensión

Estados Unidos refuerza su presencia en el Caribe

Estados Unidos envía cazas F-35 a Puerto Rico para frenar el narcotráfico en el Caribe y enviar un mensaje a Venezuela en medio de crecientes tensiones

Por UNO
El avión de combate F-35C de la Armada de Estados Unidos se encuentra en la cubierta de vuelo del portaaviones nuclear USS Carl Vinson

El avión de combate F-35C de la Armada de Estados Unidos se encuentra en la cubierta de vuelo del portaaviones nuclear USS Carl Vinson, en (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Song Kyung-Seok / POOL.

Estados Unidos desplegó diez aviones de combate F-35 en una base aérea de Puerto Rico para intensificar la lucha contra el narcotráfico en el Caribe. La decisión llega en un contexto de creciente tensión con Venezuela, luego de que Estados Unidos según confirmó la cadena CBS citando fuentes cercanas al plan.

Según informa EFE, la Administración de Donald Trump ordenó el movimiento de los cazas con el objetivo de realizar operaciones contra los carteles de droga que operan en la región. Aunque el Pentágono evitó hacer comentarios oficiales, el despliegue se suma a una ofensiva más amplia que incluye ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear cerca de aguas venezolanas.

Este movimiento ocurre después de un ataque estadounidense contra una lancha vinculada, según Washington, al grupo criminal Tren de Aragua, donde murieron once presuntos miembros asociados al gobierno de Nicolás Maduro.

Marina de Estados Unidos que muestra un avión F/A-18E, asignado al escuadrón de ataque VFA, en la cubierta del portaavión USS Nimitz (CVN 68) (Archivo). Crédito: EFE/Mc3 Nathan R. Mcdonald.

Tensión militar entre Venezuela y Estados Unidos

El Departamento de Defensa denunció que dos cazas F-16 de Venezuela sobrevolaron de manera “provocativa” el destructor USS Jason Dunham en aguas internacionales. En respuesta, el congresista Carlos Giménez aseguró que el envío de F-35 a Puerto Rico representa “una señal clara” para Maduro de no desafiar nuevamente a Estados Unidos.

Giménez, miembro del Comité de Fuerzas Armadas en la Cámara de Representantes, respaldó la medida y señaló que se trata de una estrategia de disuasión. A su vez, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó desde México que seguirán atacando militarmente a los carteles: “Lo que los detendrá es hacerlos explotar y deshacerse de ellos”.

Rechazo en Puerto Rico a la remilitarización

No todos en la isla apoyan la medida. El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) rechazó el plan y exigió la “cancelación inmediata” de cualquier acción que implique remilitarizar a Puerto Rico.

La agrupación recordó que hace más de dos décadas la población logró frenar los ejercicios y bombardeos en Vieques, y advirtió que el nuevo despliegue responde a intereses ajenos al pueblo puertorriqueño.

Pese a las críticas, la Casa Blanca defendió las operaciones al asegurar que se ajustan al marco legal de un conflicto armado y buscan proteger la seguridad nacional de Estados Unidos frente al narcotráfico y las tensiones con Venezuela.

