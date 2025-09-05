Estados Unidos refuerza su presencia en el Caribe

estados unidos puerto rico venezuela efe 2 Marina de Estados Unidos que muestra un avión F/A-18E, asignado al escuadrón de ataque VFA, en la cubierta del portaavión USS Nimitz (CVN 68) (Archivo). Crédito: EFE/Mc3 Nathan R. Mcdonald.

Tensión militar entre Venezuela y Estados Unidos

El Departamento de Defensa denunció que dos cazas F-16 de Venezuela sobrevolaron de manera “provocativa” el destructor USS Jason Dunham en aguas internacionales. En respuesta, el congresista Carlos Giménez aseguró que el envío de F-35 a Puerto Rico representa “una señal clara” para Maduro de no desafiar nuevamente a Estados Unidos.

Giménez, miembro del Comité de Fuerzas Armadas en la Cámara de Representantes, respaldó la medida y señaló que se trata de una estrategia de disuasión. A su vez, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó desde México que seguirán atacando militarmente a los carteles: “Lo que los detendrá es hacerlos explotar y deshacerse de ellos”.

Rechazo en Puerto Rico a la remilitarización

No todos en la isla apoyan la medida. El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) rechazó el plan y exigió la “cancelación inmediata” de cualquier acción que implique remilitarizar a Puerto Rico.

La agrupación recordó que hace más de dos décadas la población logró frenar los ejercicios y bombardeos en Vieques, y advirtió que el nuevo despliegue responde a intereses ajenos al pueblo puertorriqueño.

Pese a las críticas, la Casa Blanca defendió las operaciones al asegurar que se ajustan al marco legal de un conflicto armado y buscan proteger la seguridad nacional de Estados Unidos frente al narcotráfico y las tensiones con Venezuela.