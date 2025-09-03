Estados Unidos libera miles de documentos sobre Epstein

estados unidos documentos Epstein efe 2 Ficha criminal del financiero de Estados Unidos, el condenado y fallecido Jeffrey Epstein (Archivo). Crédito: EFE/Jason Szenes.

Donald Trump y la tensión política por el caso Epstein

El caso Epstein sigue siendo un tema explosivo en la política de Estados Unidos. Durante su campaña, el presidente Donald Trump prometió revelar una supuesta lista de clientes vinculados al magnate. Sin embargo, ya en el poder, se mostró más reservado, lo que generó frustración en su base de seguidores.

La falta de transparencia se intensificó en julio, cuando el Departamento de Justicia adelantó que no publicaría más información sobre Epstein, decisión que agitó aún más el debate.

Ghislaine Maxwell, expareja del magnate y actualmente condenada a 20 años de prisión por reclutar menores para Epstein, mantuvo entrevistas con funcionarios del Departamento. Allí, negó la existencia de una lista de clientes famosos y puso en duda que Epstein se haya suicidado en prisión.

Archivos que mantienen vivo el escándalo

En agosto pasado, el Departamento de Justicia difundió dos interrogatorios realizados a Maxwell por el vicefiscal general Todd Blanche. En ellos, la expareja de Epstein reiteró sus sospechas sobre la muerte del magnate y defendió que no existía un registro de nombres influyentes.

Con la publicación parcial de los documentos, el Congreso promete nuevas entregas, mientras Donald Trump y otros líderes republicanos insisten en que el pueblo de Estados Unidos merece conocer toda la verdad.