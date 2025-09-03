Inicio Mundo Estados Unidos
Caso Jeffrey Epstein

Estados Unidos libera miles de documentos sobre Epstein

Más de 33.000 páginas sobre el condenado y fallecido Jeffrey Epstein salen a la luz. Legisladores exigen transparencia en el caso que sacude a Estados Unidos

Por UNO
Una persona protestando frente al Capitolio de Estados Unidos a favor de la liberación de todos los documentos del caso Epstein

Una persona protestando frente al Capitolio de Estados Unidos a favor de la liberación de todos los documentos del caso Epstein, en Washington (Archivo). Crédito: EFE/EPA/ Will Oliver.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó este martes más de 33.000 páginas relacionadas con Jeffrey Epstein, el magnate ya fallecido y condenado por abusos sexuales. El material fue entregado por el Departamento de Justicia y difundido por el Comité de Supervisión y Reforma, informó EFE.

Estados Unidos libera documentos

Es la primera entrega de una serie de publicaciones pactadas tras acuerdos políticos para dar mayor transparencia al caso. “Hay más documentos en camino”, afirmó James Comer, presidente del Comité y senador republicano, al anunciar la medida. Sin embargo, de las más de 333.000 páginas liberadas, solo un 3% contiene información inédita; el resto ya estaba en dominio público.

El representante demócrata Ro Khanna criticó la decisión y aseguró que el Departamento de Justicia está “obstruyendo”, al haber liberado menos del 1% del total de archivos disponibles.

estados unidos documentos Epstein efe 2
Ficha criminal del financiero de Estados Unidos, el condenado y fallecido Jeffrey Epstein (Archivo). Cr&eacute;dito: EFE/Jason Szenes.

Ficha criminal del financiero de Estados Unidos, el condenado y fallecido Jeffrey Epstein (Archivo). Crédito: EFE/Jason Szenes.

Donald Trump y la tensión política por el caso Epstein

El caso Epstein sigue siendo un tema explosivo en la política de Estados Unidos. Durante su campaña, el presidente Donald Trump prometió revelar una supuesta lista de clientes vinculados al magnate. Sin embargo, ya en el poder, se mostró más reservado, lo que generó frustración en su base de seguidores.

La falta de transparencia se intensificó en julio, cuando el Departamento de Justicia adelantó que no publicaría más información sobre Epstein, decisión que agitó aún más el debate.

Ghislaine Maxwell, expareja del magnate y actualmente condenada a 20 años de prisión por reclutar menores para Epstein, mantuvo entrevistas con funcionarios del Departamento. Allí, negó la existencia de una lista de clientes famosos y puso en duda que Epstein se haya suicidado en prisión.

Archivos que mantienen vivo el escándalo

En agosto pasado, el Departamento de Justicia difundió dos interrogatorios realizados a Maxwell por el vicefiscal general Todd Blanche. En ellos, la expareja de Epstein reiteró sus sospechas sobre la muerte del magnate y defendió que no existía un registro de nombres influyentes.

Con la publicación parcial de los documentos, el Congreso promete nuevas entregas, mientras Donald Trump y otros líderes republicanos insisten en que el pueblo de Estados Unidos merece conocer toda la verdad.

Temas relacionados:

Te puede interesar