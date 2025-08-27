La administración invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), un recurso de seguridad nacional, para justificar la medida. Según Washington, la compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi representa una amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos.

India, un jugador clave en el mercado energético

India es hoy el tercer mayor importador de petróleo del mundo. Durante la guerra en Ucrania, Nueva Delhi adoptó una postura pragmática: pasó de importar menos del 2% de su crudo desde Rusia a más de un tercio de su suministro total. Los descuentos ofrecidos por el Kremlin transformaron a Moscú en el principal proveedor energético de India, pese a la presión internacional.

Rusia ofrece respaldo a India

Rusia intentó minimizar el impacto de las sanciones. La semana pasada, Moscú anunció que podría ofrecer alternativas a India para sostener sus exportaciones si los aranceles de Estados Unidos complican el comercio bilateral.

El presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva el 6 de agosto, reforzando la postura de Washington frente al “desequilibrio comercial” con India y su creciente dependencia del crudo ruso.