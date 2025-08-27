Estados Unidos

Estados Unidos, elevó al 50% los aranceles a India. Contenedores comerciales, en Bangalore (Archivo). Crédito: EFE/EPA/ Jagadeesh NV.

El Gobierno de Estados Unidos activó este miércoles aranceles adicionales del 25% sobre productos de India, en represalia por sus compras de crudo a Rusia. Con esta medida, el gravamen total sobre las exportaciones indias sube al 50%, tras un primer tramo aplicado el 7 de agosto.

Según informa la agencia EFE, la sanción entró en vigor a la medianoche del martes y busca presionar a Nueva Delhi por su estrecha relación energética con Moscú. Washington acusa a la política india de debilitar los esfuerzos internacionales para frenar el financiamiento del Kremlin.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Archivo). Cr&eacute;dito: EFE/EPA/ Aaron Schwartz

Los sectores más afectados por los aranceles

Los nuevos aranceles no alcanzan a todas las exportaciones indias, sino que se concentran en sectores estratégicos como los textiles, las gemas y los mariscos. La Casa Blanca busca así maximizar el impacto social y económico en India, al tiempo que protege áreas de interés para Estados Unidos, como la industria farmacéutica y la electrónica.

La administración invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), un recurso de seguridad nacional, para justificar la medida. Según Washington, la compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi representa una amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos.

India, un jugador clave en el mercado energético

India es hoy el tercer mayor importador de petróleo del mundo. Durante la guerra en Ucrania, Nueva Delhi adoptó una postura pragmática: pasó de importar menos del 2% de su crudo desde Rusia a más de un tercio de su suministro total. Los descuentos ofrecidos por el Kremlin transformaron a Moscú en el principal proveedor energético de India, pese a la presión internacional.

Rusia ofrece respaldo a India

Rusia intentó minimizar el impacto de las sanciones. La semana pasada, Moscú anunció que podría ofrecer alternativas a India para sostener sus exportaciones si los aranceles de Estados Unidos complican el comercio bilateral.

El presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva el 6 de agosto, reforzando la postura de Washington frente al “desequilibrio comercial” con India y su creciente dependencia del crudo ruso.

