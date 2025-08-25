Trump impulsa un encuentro entre Putin y Zelenski

El presidente Donald Trump reforzó la línea de presión el viernes al reiterar su amenaza de sanciones contra Rusia, poco después de reunirse en Alaska con Vladimir Putin. Según adelantó, trabaja en una reunión directa entre Putin y el presidente ucraniano.

Trump subrayó que su objetivo es lograr “una paz duradera” y que Estados Unidos está dispuesto a mediar en un acuerdo. En una carta enviada a Zelenski por el aniversario número 34 de la independencia ucraniana, aseguró: “El pueblo de Ucrania tiene un espíritu inquebrantable. Ahora es el momento de poner fin a la matanza sin sentido”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ZelenskyyUa/status/1959501494455075224?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1959501494455075224%7Ctwgr%5E6475016947d84d170df4505d932860e161129887%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fefe.com%2Fmundo%2F2025-08-25%2Fsanciones-rusia-ucrania-vance%2F&partner=&hide_thread=false Dear @POTUS, thank you for your heartfelt congratulations on Ukraine’s Independence Day. We appreciate your kind words for the Ukrainian people, and we thank the United States for standing shoulder to shoulder with Ukraine in defending what is most valuable: independence,… pic.twitter.com/VmY9JvEvtA — Volodymyr Zelenskyy / (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

El mandatario añadió que Washington seguirá apoyando una “solución negociada que garantice soberanía y dignidad para Ucrania”.

Rusia niega avances hacia un acuerdo

Desde Moscú la respuesta fue escéptica, el canciller ruso Serguéi Lavrov negó que exista en agenda una reunión entre Putin y Zelenski para negociar la paz. También restó importancia al ataque con misiles rusos que impactó en una fábrica de propiedad estadounidense en el oeste de Ucrania, afirmando no estar al tanto del hecho.

“Los rusos han hecho muchas cosas que no nos gustan. Han muerto demasiados civiles”, lamentó Vance. “Por eso queremos detener la guerra cuanto antes”.

La administración de Estados Unidos busca mantener la presión sobre Rusia mientras impulsa una salida diplomática para el conflicto en Ucrania.