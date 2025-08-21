Rusia rechaza la cumbre propuesta por Zelenski

donald-trump-volodimir-zelenski-efe-2.jpg El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Volodimir Zelenski insistió en que los asuntos políticos y territoriales solo pueden resolverse en una cumbre bilateral con Vladimir Putin, que debería celebrarse en un país europeo neutral como Suiza, Austria o Turquía. “Sería justo que la reunión ocurriera en Europa neutral, porque la guerra se libra en nuestro continente”, afirmó en declaraciones citadas por Ukrinform.

Tras la reciente cumbre en Alaska entre Zelenski, líderes europeos y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos aseguró que ya comenzó a organizar un encuentro directo entre Putin y su par ucraniano.

Garantías de seguridad y disputa con Occidente

Respecto a las garantías de seguridad colectivas, Lavrov sostuvo que Moscú solo las respaldará si incluyen los intereses de Rusia, que exige una Ucrania neutral y sin armas nucleares. Consideró inaceptable que países europeos planeen desplegar tropas en territorio ucraniano, ya que eso equivaldría a “una intervención militar directa”.

Además, rechazó la política de contención defendida por líderes europeos en Washington y criticó que las propuestas occidentales ignoren los intereses rusos. Lavrov aseguró que confía en que esas iniciativas fracasen y en que se mantenga el rumbo fijado por Vladimir Putin y el presidente estadounidense tras sus últimos contactos en Alaska.