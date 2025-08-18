Donald Trump y Volodimir Zelenski se reunieron con líderes europeos para discutir un posible acuerdo con Rusia

Donald Trump aseguró que en “una o dos semanas” podría saberse si existen opciones reales para un acuerdo de paz o si la guerra continuará. “Queremos hacer todo lo posible para que estos combates terminen”, expresó el mandatario.

Trump-Zelenski-Europa-efe 1 El presidente estadounidense, Donald Trump, rodeado de varios líderes de Europa durante una reunión con su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, hoy 18 de agosto de 2025, en la Casa Blanca. Crédito: EFE/Aaron Schwartz/Pool.

Seguridad y rol de Europa en Ucrania

En la cumbre, Trump afirmó que Putin aceptaría considerar garantías de seguridad para Ucrania, un tema central de las conversaciones. Según el presidente de Estados Unidos, Europa deberá asumir la mayor parte del peso militar en el futuro, mientras que Washington se compromete a brindar apoyo estratégico.

“Todos preferimos un alto el fuego inmediato, pero aún no ocurre”, dijo Trump. Aunque descartó por ahora un cese preventivo, se mostró optimista sobre alcanzar un acuerdo que evite nuevas agresiones rusas.

Zelenski abierto a una reunión trilateral con Rusia

Tras su reunión bilateral con Trump, Volodimir Zelenski expresó que Ucrania está lista para participar en una cumbre trilateral con Trump y Putin. El objetivo sería discutir directamente los temas más delicados, incluido el futuro territorial.

Trump adelantó que planea llamar a Putin para explorar esa posibilidad. El presidente francés Emmanuel Macron propuso sumar a Europa a la mesa de diálogo, señalando que la seguridad del continente está en juego.

A la reunión en la Casa Blanca también asistieron líderes europeos como Ursula von der Leyen, Keir Starmer, Giorgia Meloni, Friedrich Merz y Alexander Stubb, además del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, todos reafirmando su apoyo a Ucrania.