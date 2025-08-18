Inicio Mundo Donald Trump
Donald Trump sugiere un acuerdo rápido para Ucrania

Donald Trump afirmó que Zelenski podría acabar la guerra en Ucrania si renuncia a Crimea y a la OTAN, en medio de reuniones clave en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, podría poner fin a la guerra con Rusia “casi de inmediato” si renuncia a recuperar Crimea y a unirse a la OTAN. Crédito: EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, podría poner fin a la guerra con Rusia “casi de inmediato” si renuncia a recuperar Crimea y a unirse a la OTAN, informó EFE. En su red Truth Social, Trump escribió: “Zelenski puede terminar la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede seguir luchando”.

Recordó que Crimea fue “entregada” durante la administración de Barack Obama en 2014 “sin un solo disparo” y agregó: “Algunas cosas nunca cambian”.

El mandatario estadounidense recibirá a Zelenski en la Casa Blanca en medio de una intensa agenda diplomática que reúne a líderes europeos y altos representantes de la OTAN.

Guerra en Ucrania y reuniones clave en la Casa Blanca

Tras su reciente encuentro en Alaska con Vladímir Putin, Trump reiteró su apuesta por un acuerdo de paz directo entre Rusia y Ucrania, dejando en segundo plano el alto al fuego que exige Zelenski. Según analistas, las conversaciones girarán en torno a las demandas rusas de territorios y las garantías de seguridad para Kiev.

En Washington se darán cita figuras de peso: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; Emmanuel Macron (Francia); Alexander Stubb (Finlandia); Friedrich Merz (Alemania); Keir Starmer (Reino Unido) y Giorgia Meloni (Italia).

Donald Trump calificó la jornada como “un gran día en la Casa Blanca” y un honor para su país, al recibir a tantos líderes internacionales de forma simultánea.

El futuro de Ucrania frente a Rusia parece ahora condicionado a negociaciones donde el papel de Estados Unidos y la OTAN será decisivo.

