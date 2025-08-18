El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, podría poner fin a la guerra con Rusia “casi de inmediato” si renuncia a recuperar Crimea y a unirse a la OTAN, informó EFE. En su red Truth Social, Trump escribió: “Zelenski puede terminar la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede seguir luchando”.
Donald Trump sugiere un acuerdo rápido para Ucrania
