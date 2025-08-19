Inicio Mundo Rusia
Rusia responde luego de la mediación de Donald Trump

Rusia pide preparar con cuidado una posible reunión entre Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, en medio de la guerra en Ucrania y la presión de Trump

Jimena Díaz
El presidente de Rusia, Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respectivamente (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Sergey Bobylev/Sputnik/Kremlin.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que cualquier reunión entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Ucrania, Volodimir Zelenski, debe “prepararse minuciosamente”. Sus palabras llegan luego de que Donald Trump asegurara que está trabajando en organizar un encuentro tras su reunión en Washington con Zelenski y líderes europeos.

Según informa EFE, Lavrov subrayó que Moscú no descarta ningún formato de diálogo, ya sea bilateral o trilateral, pero insistió en que los procesos deben comenzar a nivel de expertos antes de escalar a una cumbre presidencial.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin (Archivo). Cr&eacute;dito: EFE/EPA/Alexander Kazakov/Sputnik.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Alexander Kazakov/Sputnik.

Zelenski busca un encuentro directo con Putin

Volodimir Zelenski expresó su deseo de reunirse con Vladimir Putin sin condiciones en las próximas semanas. Según el plan impulsado por Washington, a esta cita podría sumarse posteriormente el propio Trump.

El Kremlin fue claro: un encuentro directo solo tendría sentido para firmar un acuerdo de paz definitivo. Mientras tanto, Lavrov reiteró que no puede haber una “solución a largo plazo” sin considerar los intereses de seguridad de Rusia y los derechos de la población rusoparlante en Ucrania.

Moscú también criticó la legislación ucraniana que, según afirma, vulnera los derechos de los rusohablantes. Para el Kremlin, eliminar estas leyes sería un paso previo esencial antes de iniciar negociaciones serias.

Trump y Moscú exploran vías diplomáticas

El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov reveló que Putin y Trump conversaron durante 40 minutos sobre elevar el nivel de representación en las negociaciones entre Moscú y Kiev. Sin embargo, no se mencionó una posible cumbre inmediata con Zelenski, a quien el Kremlin dejó de reconocer como presidente legítimo en mayo de 2024.

En paralelo, las últimas rondas de negociaciones en Estambul, encabezadas por Vladímir Medinski, han mostrado poco avance. Más allá de intercambios de prisioneros y cuerpos, no se han abordado los aspectos políticos y militares del conflicto.

Mientras el Kremlin mantiene la exigencia de que Ucrania retire sus tropas del Donbás, Vladimir Putin expresó su interés en reunirse con Trump en Moscú, dejando en suspenso la posibilidad de un cara a cara con Volodimir Zelenski.

