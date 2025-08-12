Inicio Mundo Vladimir Putin
Escalada militar

Rusia avanza en Ucrania antes de la reunión entre Putin y Trump

A días del encuentro en Alaska entre Putin y Trump, Rusia intensifica su ofensiva en Ucrania y Zelenski pide más presión internacional

Por UNO
Estación de autobuses de Zaporiyia

Estación de autobuses de Zaporiyia, Ucrania, atacada el pasado 10 de agosto por Rusia. El encuentro entre Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska será clave para medir si existe un camino diplomático que ponga fin a la guerra. Crédito: EFE/EPA/Oleg Movchaniuk.

A solo cuatro días del esperado encuentro en Alaska entre el presidente ruso Vladimir Putin y Donald Trump, las fuerzas de Rusia continúan su ofensiva en el este de Ucrania, según informó el Ministerio de Defensa ruso, según informa la agencia EFE.

El reporte, difundido en Telegram, señala que las tropas rusas mejoraron sus posiciones en todos los frentes y causaron más de 1.400 bajas al ejército ucraniano en la última jornada.

El mayor impacto se registró en el área controlada por el grupo de tropas ruso “Centro”, donde Kiev sufrió 365 bajas. Además, Moscú afirma haber destruido seis bombas guiadas y 179 drones ucranianos en las zonas de combate.

Según el medio ruso Gazeta.ru, el ejército ruso logró avanzar más de 10 kilómetros entre Kostantínivka y Dobropilia, acercándose a la carretera que conecta con Kramatorsk, el principal bastión ucraniano en Donetsk.

Zelenski agradece el apoyo europeo y respalda la iniciativa de Trump

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, expresó su gratitud a los líderes europeos luego de que 26 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, todos menos Hungría, emitieran una declaración conjunta en respaldo a la soberanía de Ucrania.

Zelenski destacó en X que este compromiso internacional es clave para alcanzar “una paz digna” y subrayó que cualquier negociación solo será viable si Rusia decreta un alto el fuego o reduce las hostilidades.

zelenski-papa.jpg
Foto del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski publicada en su cuenta de X @ZelenskyyUa.

“Si Rusia se niega a poner fin a las matanzas, deberá rendir cuentas”, advirtió, instando a mantener la presión sobre Moscú mientras dure “la guerra y la ocupación”. También respaldó la iniciativa de Donald Trump para buscar una salida al conflicto y llamó a impedir que Rusia “vuelva a engañar al mundo”.

Críticas a Rusia por falta de voluntad de paz

En su mensaje, Volodimir Zelenski reiteró que Rusia no muestra intención de alcanzar un acuerdo pacífico y, por el contrario, se prepara para nuevas ofensivas. “Es fundamental que la unidad del mundo no se vea amenazada”, concluyó.

El viernes, el encuentro entre Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska será clave para medir si existe un camino diplomático que ponga fin a la guerra en Ucrania.

