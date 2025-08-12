Rusia avanza en Ucrania antes de la reunión entre Putin y Trump

Según el medio ruso Gazeta.ru, el ejército ruso logró avanzar más de 10 kilómetros entre Kostantínivka y Dobropilia, acercándose a la carretera que conecta con Kramatorsk, el principal bastión ucraniano en Donetsk.

Zelenski agradece el apoyo europeo y respalda la iniciativa de Trump

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, expresó su gratitud a los líderes europeos luego de que 26 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, todos menos Hungría, emitieran una declaración conjunta en respaldo a la soberanía de Ucrania.

Zelenski destacó en X que este compromiso internacional es clave para alcanzar “una paz digna” y subrayó que cualquier negociación solo será viable si Rusia decreta un alto el fuego o reduce las hostilidades.

zelenski-papa.jpg Foto del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski publicada en su cuenta de X @ZelenskyyUa.

“Si Rusia se niega a poner fin a las matanzas, deberá rendir cuentas”, advirtió, instando a mantener la presión sobre Moscú mientras dure “la guerra y la ocupación”. También respaldó la iniciativa de Donald Trump para buscar una salida al conflicto y llamó a impedir que Rusia “vuelva a engañar al mundo”.

Críticas a Rusia por falta de voluntad de paz

En su mensaje, Volodimir Zelenski reiteró que Rusia no muestra intención de alcanzar un acuerdo pacífico y, por el contrario, se prepara para nuevas ofensivas. “Es fundamental que la unidad del mundo no se vea amenazada”, concluyó.

El viernes, el encuentro entre Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska será clave para medir si existe un camino diplomático que ponga fin a la guerra en Ucrania.