Estados Unidos endurece controles de inmigración con revisión de redes sociales

Estados Unidos revisará redes sociales de solicitantes de visas y residencia, endureciendo las políticas de inmigración y generando polémica

Por UNO
Personas que intentan gestionar sus visas a Estados Unidos en México (Archivo). Crédito: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda.

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron nuevas medidas para reforzar el control sobre quienes soliciten vivir o trabajar en el país. Desde ahora, los funcionarios de inmigración podrán examinar las redes sociales de los solicitantes y evaluar si muestran posturas consideradas “antiestadounidenses”, según informe de CNN.

La política generó preocupación entre defensores y abogados de inmigración, que advierten sobre posibles abusos. De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), los agentes podrán investigar si los solicitantes tienen vínculos con organizaciones hostiles, si han promovido ideologías extremistas o si existe “evidencia de actividad antisemita”.

Visas para ingresar a Estados Unidos.jpg
Redes sociales en el centro de la inmigración

La revisión de redes sociales ya se había introducido durante la administración Trump en 2024, pero ahora se amplía a cualquier actividad considerada “anti-Estados Unidos”. El portavoz del USCIS, Matthew Tragesser, señaló que los beneficios migratorios “no deberían otorgarse a quienes desprecian al país y promueven ideologías contrarias a nuestros valores”.

El Departamento de Estado informó que este año se revocaron más de 6.000 visas de estudiante. Además, las embajadas y consulados deben examinar a los solicitantes de visas académicas para detectar actitudes hostiles hacia los ciudadanos y las instituciones estadounidenses.

Inmigración bajo nuevas reglas

La política se apoya en una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de 1952, que ya prohíbe la naturalización de personas vinculadas con el comunismo, con ideologías violentas o con intentos de derrocar al gobierno. Sin embargo, la falta de una definición clara de qué significa “antiestadounidense” genera dudas.

En foros en línea, usuarios cuestionaron si criticar al gobierno, apoyar un alto al fuego en Gaza o publicar sátiras políticas podría ser considerado motivo de exclusión. Expertos como Aaron Reichlin-Melnick, del Consejo Americano de Inmigración, compararon la medida con el macartismo de los años 50, cuando miles de personas fueron perseguidas por presuntas simpatías comunistas.

Abogados como Steven Brown advierten que los “valores estadounidenses” son un criterio subjetivo, mientras que académicos como Jane Lilly Lopez sostienen que estas políticas pueden abrir la puerta a prejuicios y sesgos en la toma de decisiones.

Para los críticos, estas nuevas reglas significan que quienes buscan oportunidades en Estados Unidos deberán demostrar mucho más para cumplir con los estándares de inmigración, en un contexto cada vez más estricto y vigilado.

