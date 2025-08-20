Estados Unidos endurece controles de inmigración con revisión de redes sociales

El Departamento de Estado informó que este año se revocaron más de 6.000 visas de estudiante. Además, las embajadas y consulados deben examinar a los solicitantes de visas académicas para detectar actitudes hostiles hacia los ciudadanos y las instituciones estadounidenses.

Inmigración bajo nuevas reglas

La política se apoya en una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de 1952, que ya prohíbe la naturalización de personas vinculadas con el comunismo, con ideologías violentas o con intentos de derrocar al gobierno. Sin embargo, la falta de una definición clara de qué significa “antiestadounidense” genera dudas.

En foros en línea, usuarios cuestionaron si criticar al gobierno, apoyar un alto al fuego en Gaza o publicar sátiras políticas podría ser considerado motivo de exclusión. Expertos como Aaron Reichlin-Melnick, del Consejo Americano de Inmigración, compararon la medida con el macartismo de los años 50, cuando miles de personas fueron perseguidas por presuntas simpatías comunistas.

Abogados como Steven Brown advierten que los “valores estadounidenses” son un criterio subjetivo, mientras que académicos como Jane Lilly Lopez sostienen que estas políticas pueden abrir la puerta a prejuicios y sesgos en la toma de decisiones.

Para los críticos, estas nuevas reglas significan que quienes buscan oportunidades en Estados Unidos deberán demostrar mucho más para cumplir con los estándares de inmigración, en un contexto cada vez más estricto y vigilado.