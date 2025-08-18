El territorio que Estados Unidos compró a Rusia y que hoy vuelve a ser clave

De hecho, la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia que se celebró el 15 de agosto de 2025 en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, ubicada en Anchorage, Alaska fue un encuentro marcó la historia porque fue la primera vez que una cumbre de alto nivel entre ambos países se llevó a cabo en territorio estadounidense desde 1988.

De Rusia a Estados Unidos: por qué es importante Alaska

Además, alberga recursos naturales estratégicos, desde petróleo y gas hasta minerales esenciales para la tecnología moderna, incluidos los llamados minerales de tierras raras, cruciales para la industria tecnológica y militar. Esto aumenta su valor como territorio no solo económico, sino también geopolítico.

El cambio climático también ha potenciado su relevancia: el deshielo en el Ártico abre nuevas rutas marítimas y posibilidades de explotación económica, lo que atrae aún más la atención de Washington y otras potencias globales.

Esta combinación de historia, recursos y posición geográfica ha hecho que Alaska vuelva a aparecer en los titulares, especialmente cuando se discuten cumbres y encuentros entre Estados Unidos y Rusia.