Huracán Erin se fortalece a categoría 4 y amenaza con fuerte oleaje en Estados Unidos

Temporada de huracanes activa en el Atlántico

Los vientos con fuerza de huracán de Erin se extienden a 130 kilómetros desde su centro, mientras que los de tormenta tropical alcanzan 370 kilómetros. El sureste de las Bahamas y las islas Turcos y Caicos están bajo alerta por tormenta tropical.

Erin, el primer gran ciclón de la actual temporada de huracanes, ya dejó lluvias intensas, inundaciones y fuertes vientos en varias zonas del Caribe.

Al mismo tiempo, el NHC vigila una onda tropical en el Atlántico oriental con 50% de probabilidad de convertirse en depresión tropical en los próximos siete días. El sistema avanza hacia el oeste a unos 30 km/h y podría acercarse a las Islas de Sotavento hacia el final de la semana.

La temporada de huracanes en el Atlántico sigue mostrando alta actividad, lo que mantiene en alerta a los países de la región.