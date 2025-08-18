Inicio Mundo Huracán
Huracán Erin se fortalece a categoría 4 y amenaza con fuerte oleaje en Estados Unidos

El huracán Erin alcanza categoría 4 y provoca oleaje peligroso en Estados Unidos, Bahamas y Canadá durante la temporada de huracanes 2025

Jimena Díaz
Jimena Díaz
El oleaje generado por el huracán Erin afectará a la costa este de Estados Unidos, advirtió el Centro Nacional de Huracanes (NHC). Crédito: NOAA.

 

El poderoso huracán Erin volvió a intensificarse a categoría 4 y amenaza con olas “potencialmente mortales” en la costa este de Estados Unidos, advirtió el Centro Nacional de Huracanes (NHC). Con vientos máximos de 215 km/h, el fenómeno también afectará a las Bahamas, Bermudas y Canadá en los próximos días, informó El Nuevo Herald.

Huracán Erin impacta con olas peligrosas en la costa este de Estados Unidos

Según los meteorólogos, aunque Erin se mantendrá alejado de tierra firme en su ruta hacia el norte, su amplio campo de vientos genera oleaje extremo a cientos de kilómetros de distancia. “Estas condiciones oceánicas agitadas provocarán corrientes de resaca muy peligrosas”, indicó el NHC.

Pronostican la formación de una depresión tropical en el Atlántico. Crédito: NOAA.

El ciclón se fortaleció la noche del domingo y se espera que gane más intensidad. “Erin se mantendrá como un huracán mayor y peligroso hasta mediados de semana”, señalaron los expertos.

Temporada de huracanes activa en el Atlántico

Los vientos con fuerza de huracán de Erin se extienden a 130 kilómetros desde su centro, mientras que los de tormenta tropical alcanzan 370 kilómetros. El sureste de las Bahamas y las islas Turcos y Caicos están bajo alerta por tormenta tropical.

Erin, el primer gran ciclón de la actual temporada de huracanes, ya dejó lluvias intensas, inundaciones y fuertes vientos en varias zonas del Caribe.

Al mismo tiempo, el NHC vigila una onda tropical en el Atlántico oriental con 50% de probabilidad de convertirse en depresión tropical en los próximos siete días. El sistema avanza hacia el oeste a unos 30 km/h y podría acercarse a las Islas de Sotavento hacia el final de la semana.

La temporada de huracanes en el Atlántico sigue mostrando alta actividad, lo que mantiene en alerta a los países de la región.

