ciclon Cuando un ciclón tropical alcanza el grado de tormenta tropical, es nombrado para facilitar la comunicación entre meteorólogos y el público

En latitudes templadas los ciclones son referidos como depresiones o ciclones extratropicales, y el término ciclón se usa sólo para referirse a los ciclones tropicales.

Los ciclones tropicales están entre los sistemas meteorológicos más peligrosos y destructivos de la tierra. Mientras la estructura y funcionamiento de una tormenta tropical madura son conocidos, su origen aún no es bien entendido.

Cuál es la diferencia con el huracán

Ambos se refieren al mismo sistema meteorológico, una tormenta tropical con nubes organizadas, fuertes vientos y lluvias intensas. La diferencia está en el lugar del mundo donde ocurren. En el Atlántico Norte y el Pacífico Norte se los llama huracanes, mientras que en el Océano Índico y el sur del Pacífico reciben el nombre de ciclones. En Asia, en cambio, se los conoce como tifones.

huracan Los ciclones intensos están entre los más destructivos de los desastres naturales

Todos estos sistemas nacen en zonas de aguas cálidas y requieren condiciones muy específicas: alta temperatura del océano, mucha humedad y bajas presiones atmosféricas. De esa combinación surge la energía que alimenta sus vientos, que pueden superar los 200 km/h, causando destrozos y grandes inundaciones en las regiones afectadas.

En Argentina, sin embargo, no se registran huracanes porque nuestras costas no están bañadas por mares tropicales. Lo que sí suele aparecer son los ciclones extratropicales, que se forman por la interacción de masas de aire frío y cálido en la región del Atlántico Sur. Estos sistemas también pueden provocar lluvias intensas, tormentas y vientos muy fuertes, pero no alcanzan la magnitud devastadora de un huracán tropical.